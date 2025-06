U zet het mes in een McLaren P1, mag dat?

Een McLaren P1 verbouwen. Je moet het maar durven.

Een verbouwde McLaren P1, Porsche 918 of Ferrari LaFerrari kom je nauwelijks tegen. Dat zijn simpelweg kostbare, zeldzame auto’s waar bij veilingen miljoenen euro’s voor worden neergeteld. En toch kijk je hier naar een McLaren P1 waar het mes is ingegaan. Hoe zit dat?

Maak je in elk geval geen zorgen. Mensen die er verstand van hebben bemoeien zich met dit project. De originele designchef, Frank Stephenson, is er zelf nauw bij betrokken.

Stephenson, voormalig designbaas bij McLaren, is hiervoor de samenwerking aangegaan met de Amerikaanse YouTuber Freddy Hernandez, beter bekend als Tavarish. De Amerikaan kocht een zwaar beschadigde gele McLaren P1, een slachtoffer van orkaan Ian uit 2022 in Florida. Door waterschade leek de P1 verloren, maar Tavarish durfde met zijn twee rechterhanden wel de uitdaging aan te gaan.

McLaren P1 Evo

Het project, genaamd P1 Evo, bevindt zich nog in een vroeg stadium. De eerste plaatjes krijgen we nu te zien aan de hand van digitale impressies. Wat opvalt aan de vernieuwde versie? Vooral de vin die doet denken aan een Le Mans-racer. Het is nog altijd overduidelijk een P1, het is niet dat de heren de auto compleet verbouwen. Gelukkig maar.

Aan de voorzijde is gekozen voor extra ventilatieopeningen op de spatborden. Dit moet zorgen voor verbeterde koeling en luchtstroom. Ook de portieren krijgen een aangepaste vorm, net als de achterkant. Met een flinke diffuser waar je U tegen zegt. Fraai detail zijn de turbinewielen met strakke aero-covers.

Met deze onderneming wil Stephenson opnieuw aandacht trekken voor zijn ontwerpbureau. Sinds zijn vertrek bij McLaren in 2017 richtte hij zich vooral op andere ontwerpen zoals kinderzitjes en supercomputers. Nu wil hij terug naar zijn roots en duidelijk maken dat hij beschikbaar is voor exclusieve, klantgerichte projecten. Van unieke supercars tot samenwerkingen met automerken. Het bereik van Tavarish gebruiken is natuurlijk uitstekende reclame voor zijn eigen bedrijf.

Dit hele project is overigens een one-off. Men heeft niet de ambitie om meerdere exemplaren van de McLaren P1 Evo te maken. Misschien maar goed ook. Met slechts 375 geproduceerde exemplaren is de P1 al exclusief en kostbaar genoeg.