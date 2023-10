WLTP-actieradius: alles wat je moet weten

WLTP: wat is het precies, hoe werkt het en hoe (on)realistisch zijn de cijfers?

Voorheen keek je waarschijnlijk niet naar de actieradius als je een auto kocht, maar bij elektrische auto’s is dit opeens een doorslaggevende factor geworden. Daarmee is het des te belangrijker dat je de actieradius van auto’s goed kunt vergelijken. Dat kan dankzij de WLTP, wat staat voor Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. De afkorting zou dus eigenlijk WHLVTP moeten zijn, maar dat werd kennelijk een beetje te lang.

Wat is WLTP?

Het idee van WLTP is in principe simpel: het is een gestandaardiseerde methode om de uitstoot en het verbruik van auto’s te meten. Daarbij gaat het zowel om auto’s met een verbrandingsmotor als om elektrische auto’s (maar we focussen in dit artikel op de laatste categorie).

Er bestond al een dergelijke procedure, de NEDC (je kent ‘m vast nog wel), maar die was behoorlijk achterhaald. De NEDC dateerde al uit 1973 en leverde cijfers op die behoorlijk ver van de realiteit stonden. Daarom werd de WLTP ontwikkeld, die een realistischer beeld moest geven van het verbruik en de uitstoot. Vanaf 1 september 2017 is het verbruik en de uitstoot van alle nieuwe auto’s gemeten volgens deze methode, en vanaf 1 september 2018 ook van alle bestaande modellen.

Hoewel er ‘Worldwide’ in de naam zit, wordt de WLTP niet in alle landen toegepast. In de VS is namelijk EPA de norm en in China hanteert men de CLTC-methode. Voor ons in Europa maakt dat verder niet zoveel uit: alle auto’s die hier verkocht worden hebben de WLTP-cyclus doorlopen.

Hoe werkt de WLTP?

De metingen van de WLTP vinden plaats in een gecontroleerde omgeving, op de rollenbank. Dit gebeurt onder laboratoriumomstandigheden, waarbij auto’s altijd bij een temperatuur van 23 graden Celsius getest worden. De testcyclus bestaat uit vier fasen, met verschillende snelheden: laag, gemiddeld, hoog en extra hoog. Tijdens de procedure worden verschillende praktijkomstandigheden nagebootst, zoals rijden in de stad met veel remmen en optrekken en rijden op de snelweg. Op die manier wordt geprobeerd tot realistische cijfers te komen.

De hoogste snelheid die wordt gereden tijdens de WLTP is 131,3 km/u. De gemiddelde snelheid is 46,5 km/u. In totaal neemt de procedure ongeveer een half uur in beslag en wordt er een afstand van 23,25 kilometer afgelegd. Bij de WLTP wordt ook rekening gehouden met de uitrusting, omdat dit behoorlijk verschil kan maken qua gewicht. Daarom wordt er een meting gedaan met de meest kale uitvoering en een meting met de zwaarste uitvoering.

Wat is het verschil tussen NEDC en WLTP?

Zoals gezegd werden alle auto’s voor 2017 getest middels de NEDC (New European Driving Cycle). Hoewel er ‘New’ in de naam zit, was deze methode niet meer heel nieuw. De NEDC dateerde in de basis al uit de jaren ’70 en was in 1997 voor het laatst bijgewerkt. Net als bij de WLTP werden er op de rollenbank verschillende omstandigheden nagebootst, maar er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de NEDC en de WLTP:

De WLTP-cyclus duurt langer (30 minuten vs. 20 minuten).

Tijdens de WLTP-cyclus wordt een hogere topsnelheid (131 km/u vs. 120 km/u) en gemiddelde snelheid (46,5 km/u vs. 35 km/u) gehaald.

Tijdens de WLTP-cyclus wordt een grotere afstand afgelegd (23,25 km vs. 11 km).

Tijdens de WLTP-cyclus worden meer verschillende rijomstandigheden gesimuleerd.

Tijdens de WLTP-cyclus is er minder focus op rijden in de stad (52% vs. 66%).

Bij de WLTP wordt bij iedere auto het optimale schakelmoment gekozen, terwijl er bij de NEDC een vast schakelmoment gehanteerd werd.

Bij de WLTP wordt rekening gehouden met verschillen in uitrusting, bij de NEDC niet.

Bij WLTP wordt gemeten bij een vaste temperatuur van 23 graden, bij de NEDC werd gemeten bij temperaturen tussen de 20 en 30 graden.

Dit alles zorgt ervoor dat de WLTP-cijfers beter aansluiten op de praktijk dan de NEDC. Concreet betekent dit dat het verbruik en de actieradius lager uitvallen. Om een idee te geven hebben we hieronder een aantal auto’s op een rijtje gezet, met de actieradius volgens de NEDC en de actieradius volgens de WLTP. Zoals je ziet waren de NEDC-cijfers een stuk rooskleuriger.

Model NEDC WLTP Volkswagen e-Up (2016) 160 km 133 km Renault Zoe R90 (2016) 403 km 317 km BMW i3 120Ah (2018) 359 km 310 km Volkswagen e-Golf (2017) 300 km 230 km Nissan Leaf (2017) 350 km 270 km Opel Ampera-e (2017) 520 km 380 km

WLTP-actieradius vs. praktijkactieradius

De WLTP-cijfers zijn dus realistischer dan de NEDC-cijfers, maar dat zegt in feite nog niks. De hamvraag is: hoe realistisch zijn de cijfers nu echt? Daarvoor moeten we de praktijkcijfers erbij halen. Er zijn online verschillende databases waar je cijfers kunt vinden uit de praktijk. Als je het nog niet wist: óók de WLTP-cijfers zijn over het algemeen nog te optimistisch.

Uiteraard hangt dat van een heleboel factoren af, waaronder de temperatuur. De WLTP gaat uit van 23 graden, dus als het kouder is dan dat (wat meestal het geval is), valt je actieradius sowieso al lager uit. Voor een deel heb je het verbruik ook zelf in de hand, met je rijstijl.

Wat de cijfers betreft: een Peugeot e-208 heeft bijvoorbeeld volgens WLTP een actieradius van 362 km, maar in de praktijk moet je eerder rekenen op 270 km (bron: EV Database). Nog een voorbeeld: een Mustang Mach-e Extended Range RWD haalt in de praktijk gemiddeld 480 km, tegen 600 km volgens de WLTP. Als vuistregel kun je hanteren dat je praktijkrange ongeveer twee derde is van de WLTP-range.

We praten nu over de gemiddelde actieradius. Of jij daarboven of daaronder zit hangt van een aantal factoren af. We noemen even de belangrijkste:

Weer/seizoen: bij winterse temperaturen valt de actieradius aanzienlijk lager uit dan in de zomer. Dit kan zomaar 25% schelen.

Gebruik: als je vooral veel snelwegkilometers maakt is je EV minder zuinig dan wanneer je bij lage snelheden in de stad rijdt (waar het bij een benzine- of dieselauto eerder andersom is).

Rijstijl: als je iedere keer ‘vol gas’ optrekt bij het stoplicht valt je actieradius natuurlijk lager uit.

Banden en velgen: brede banden en grote velgen zijn leuk, maar daarmee heb je wel een minder grote actieradius.

Verwarming en airco: als je de verwarming en airco aan hebt staan gaat dit ten koste van de actieradius (tenzij je een warmtepomp hebt).

Meer lezen over actieradius? In ons artikel over de actieradius van elektrische auto’s gaan we uitgebreider in op dit onderwerp.