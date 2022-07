Nyck de Vries houdt pad naar IndyCar open

Nyck de Vries, hier te zien op archiefbeeld van vorig jaar, houdt een toekomst in de IndyCar voor mogelijk.

De een zijn sportieve dood is de ander zijn brood. Zo kreeg Nyck de Vries afgelopen week een paar dik belegde boterhammen in zijn schoot geworpen, door het vertrek van Vettel uit de sport. Althans, het zou natuurlijk kunnen dat er niks uitkomt voor de Vries. Feit is wel dat het wat ruimte creëert op de overvolle grid waar slechts voor 20 coureurs een auto klaarstaat.

Alleen Piastri concurrent?

De kansen voor de Vries lijken zodoende groter dan ooit om zijn ultieme droom waar te maken en alsnog F1 coureur te worden. Hoewel het dit jaar wat minder gaat in de Formule E, is Nyck dikke mik met Toto Wolff en Mercedes. Hij is dit seizoen zodoende weer vaak in de F1 paddock te vinden, zij het als analist voor F1TV, als steun en toeverlaat voor Toto en diens headsets, of -voor het eerst- als heuse coureur voor de verschillende eerste vrije trainingen. Daarnaast is er geen nieuw über-talent die de F2 of F3 in vuur en vlam zet, dus eigenlijk heeft Nyck alleen Piastri te dulden als concurrent om volgend jaar in de F1 te debuteren.

Formule E is een beetje klaar

Maar wat nu als het toch weer net niet lukt? In de Formule E gaat het team van de Vries (Mercedes uiteraard) stoppen en de zaak overdoen aan McLaren, dat al heeft aangegeven op zoek te willen naar twee nieuwe coureurs. Een ander team zal de kampioen van vorig jaar waarschijnlijk best willen hebben. Maar heeft Nyck daadwerkelijk nog wat te winnen door in deze klasse te blijven die toch min of meer een loterij is? Debatable…

Endurance

Een andere mogelijkheid is de Endurance-racerij. Die belooft namelijk weer een enorm groot feest van epische proporties te worden de komende jaren. Als Ferrari, Porsche, Toyota, BMW, Cadillac en Peugeot elkaar met hand en tand gaan bevechten, kan dat alleen maar goed aflopen zou je zeggen. Nyck heeft al een voetje in de deur met zijn testrol bij Toyota en enkele races achter de rug in de LMP2, dus ook hier moet wel ergens een stoeltje te scoren zijn. Doch aan de andere kant: Endurance ‘kan altijd nog’ als je 40 bent. Is het al tijd om de monoposto’s direct aan de kant te schuiven?

IndyCar

Wij zeggen ‘wat is nee in het Fries’, want Nyck moet dan natuurlijk IndyCar gaan doen. De Amerikaanse raceserie beleeft nu al enkele jaren een revival nu deze zich circa tien jaar geleden weer verenigd heeft. Het niveau is hoger dan ooit en het moment dat er eindelijk weer een coureur vanuit de IndyCar naar de F1 gaat, komt steeds dichterbij. Bovendien spreken alle coureurs die in Amerika racen over de goede vibes in het rennerskwartier. Hamburgertje en een Big Gulp erbij, wat wil je nog meer.

Nyck sluit een overgang naar de IndyCar dan ook niet uit, al vermoedt hij persoonlijk voorlopig in Europa te blijven:

Op dit moment zit ik nog midden in de Formule E en het racen in Europa. Dus ik wil het niet uitsluiten, maar op dit moment denk ik dat de kans groter is dat ik in Europese race-scene blijf. In ieder geval op korte termijn. Nyck de Vries, eet graag van twee walletjes

Nyck testte eerder al voor Meyer Shank Racing, dat vorig jaar nog de Indy 500 won met Helio Castroneves. Er liggen dus al wat lijntjes. Stiekem gewoon maar doen dan als die Europese plannen in het water vallen?