Aygo met 459.129 km heeft sluitende kilometerhistorie

Altijd handig, dat de stand van deze Aygo met 459.129 km ook gegarandeerde kilometers zijn.

Het is de auto die je iedereen aanraadt: de Toyota Aygo. In heel gevallen voldoet de auto uitstekend. Ze zijn goedkoop in de verzekering, gunstig in de motorrijtuigenbelasting en het verbruik is aangenaam. Daarbij zitten ze erg degelijk in elkaar.

Uiteraard kan er weleens iets kapot gaan, maar het is vrij eenvoudig om eraan te sleutelen. Ook zijn de vervangingsonderdelen lekker goedkoop. Kortom, het is de ideale auto voor als je deugdelijk, betrouwbaar en eenvoudig vervoer zoekt zonder fratsen. Het is geen alternatief voor een Volvo XC90 ofzo, maar de Toyota Aygo concurreert meer dan uitstekend met de bus, trein, fiets en brommer.

Aygo met 479.129 km

Een ding dat de Aygo een beetje ontbeert is comfort op de lange afstanden. Het is een typische stadsauto, ontworpen voor stedelijke omgevingen. Uiteraard kun je er iets verder mee rijden en zelfs op vakantie, maar dan merk je dat het niveau qua verfijning en comfort niet extreem weldadig is. Je gaat er niet bijna een half miljoen kilometers mee rijden, ofzo.

Althans, de meesten dan. Want de vorige eigenaar van dit zilveren exemplaar zag het wel zitten om er flink mee te rijden. De auto is namelijk afkomstig uit 2008 en sindsdien is er 459.129 mee gereden. Ja, deze Aygo met 459.129 km op de klok heeft wat ervaring! Dat is niet verzonnen, de auto is voorzien van een Nationale Auto Pas. De kilometerhistorie is gewoon helemaal correct en sluitend.

Zijn er dan nadelen aan de Aygo? Nou, het is een driedeurs. Die zijn aanzienlijk minder gewild in de handel. Desalniettemin denkt de verkopende partij dat de auto alsnog 1.850 euro waard is qua verkoopwaarde.

Niet eens de goedkoopste!

Is het daarmee de goedkoopste Aygo van Marktplaats? Nou, nee. Er zijn nog een stuk of twintig goedkopere te vinden. Wel is er bijna in elk geval ‘iets’ mis met de goedkopere Aygo’s. In dit geval zijn de facturen wel aanwezig.

In dat kader bezien is deze Aygo met 459.129 km op de klok nog niet eens zo’n heel slechte propositie. Als de techniek goed onderhouden is, is 459.129 km een betere stand dan 270.000 km waarvan de laatste 170.000 km niet gedocumenteerd is. Overigens moet die 1.850 wel met garantie zijn, anders heeft het geen zin bij een garage te kopen, natuurlijk.

De Toyota Aygo met 469.129 km kun je hier bekijken!