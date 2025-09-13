Word de koning van de camping met deze gigantische combi op Marktplaats!

Voor wie de langste wil hebben.

Het is ook een gek volkje, die Amerikanen. Het grootste verschil met ons is dat het er allemaal groot, groter, grootst moet zijn. Dat zie je ook wel aan de tijdelijke huisvesting bij vakanties. Waar wij liggen weg te rotten in een tentje, vouwwagen, caravan of camper komen zij met dit soort combinaties naar de camping: een pick-up met erachter een loei van een RV. Dankzij een occasion op Marktplaats kun jij ook de eigenaar worden van een recreational vehicle.

De combideal begint bij de pick-up. Het is een Ford F-150 Limited uit 2008. Onder de motorkap ligt een 5,4-liter V8 met 24 kleppen die LPG lust. Er zitten wat luxe functies in zoals stoelverwarming en een modern schermpje, maar je vindt er ook wel wat gebruikerssporen. Niet gek ook als je ziet dat er al meer dan 375.000 kilometer op de teller heeft.

De pick-up meet al 5,68 meter, maar de RV is zoals je ziet nog een stukje langer. Het ding meet 7,05 meter, waardoor de combinatie dus langer dan 12,5 meter is! De RV komt van een bedrijf genaamd Fifth Wheel dat gespecialiseerd is in dit soort lange caravans. We hebben het hier over het American Spirit model uit 1990.

In de RV

De tijdelijke leefruimte weegt maximaal 3.264 kilo waardoor de pick-up met 3.500 kilo trekgewicht hem gewoon mag aankoppelen. Vorig jaar heeft de huidige eigenaar het interieur van de RV flink aangepakt. Er is nieuwe isolatie, een nieuwe bank, een nieuw matras en ga zo maar door. Je moet wel fan zijn van de kleurcombinatie groen-roze.

Op het dak van de Fifth Wheel ligt een zonnepaneel dat de accu kan opladen. Koken kan op een vierpitsfornuis met oven. Verder zit er een koelkast, badkamer en wc in. Zodra je op de plek van de bestemming bent, kun je de caravan ontkoppelen en op zijn pootjes zetten die elektrisch gestuurd zijn.

De particuliere eigenaar legt op Marktplaats uit dat hij er te weinig gebruik van maakt en de combinatie daarom verkoopt. Hij vraagt € 25.500,- voor de pick-up en RV. Wees er snel bij als je hem wilt hebben, want er wordt op Marktplaats ook al op de combinatie geboden.