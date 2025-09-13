Verrassing: deze EV verbruikt de minste elektriciteit op de snelweg

Die zagen we niet aankomen.

Automerken vinden het fijn om over het verbruik van hun EV’s en hybrides te praten in de stad. Door het stop-and-go-verkeer en lage snelheden wordt er weinig van de accu gevraagd. De grote vijand van de EV is een lang recht stuk waar je constant 100 km/u of harder rijdt.

Omdat fabrikanten zelf niet zo snel willen uitvogelen hoe groot de keerzijde van de EV is, wenden we ons tot onze Duitse collega’s van AutoBild. Zij hebben honderd verschillende elektrische auto’s getest op de snelweg. Bij het experiment werden er tientallen kilometers achter elkaar gereden met als doel om een constante snelheid van 130 km/u aan te houden.

Betrouwbaar?

Tests in de echte wereld zijn leuk en representatief, maar er zitten ook nadelen aan. Zo heb je te maken met verkeer, maar dat is volgens Bild een verwaarloosbare factor. Er waren geen EV’s die stevig in de remmen moesten en dus ook geen auto’s die eens flink moesten accelereren.

Daarnaast heb je het weer. Geen een auto reed bij écht winterse omstandigheden, maar de Inster, E-2008 en BMW i4 zijn wel in het nadeel dankzij de koudere temperatuur tijdens hun tests. Van de andere kant: bij de Kia Niro EV was het 27 graden. Hierbij zal de airco zeker zorgen voor meer verbruik.

Gemiddeld verbruik EV op de snelweg

Als je met een elektrische auto in de stad rijdt, verbruik tussen de 10 en 20 kWh aan elektriciteit per 100 kilometer. Het gemiddelde verbruik op de snelweg uit de Duitse test zit daar uiteraard boven. De EV’s gebruikten gemiddeld 24 kWh per 100 kilometer.

Zoals vaker bij dit soort experimenten zijn er positieve en negatieve uitschieters. Leuk om te weten is dat de elektrische G-klasse veruit het meeste energie gebruikte op de snelweg. De G580 met EQ-technologie had 41,7 kWh nodig per 100 kilometer. Daarmee zou je kunnen zeggen dat de 116-kWh accu al na 278 snelwegkilometers leeg kan zijn.

De 20 zuinigste EV’s op de snelweg

Helemaal bovenaan het lijstje vinden we een verrassende winnaar. De elektrische Fiat 500 komt als zuinigste EV op de snelweg uit de bus. De 500e heeft niet echt een aerodynamische vorm of slimme kanalen die lucht afvoeren. Het lage snelwegverbruik zal vooral komen door het lage gewicht en de compacte PSM-krachtbron (Permanent bekrachtigde Synchrone Motor). Misschien moeten we toch maar weer wat meer 500e’s gaan kopen. De 500e verbruikt maar 17,2 kWh per 100 kilometer. Grappig: daarmee zou die 244 kilometer ver komen en dus minder ver dan de energieverslindende G-klasse.

Verder valt op dat de Inster ondanks de lagere temperatuur erg goed scoort. Aan de andere kant staan er ook grote jongens als de Lynk & Co 02 en Tesla Model Y aan de bovenkant van het lijstje. Bekijk hieronder de volledige top 20.

Model Temperatuur Verbruik bij 130 km/u per 100 kilometer Fiat 500e 24 °C 17,2 kWh Lynk & Co 02 23 °C 17,3 kWh Tesla Model Y 18 °C 17,7 kWh Hyundai Inster 12 °C 17,8 kWh Tesla Model 3 Performance 22 °C 17,9 kWh Smart #3 22 °C 18,4 kWh Opel Mokka Electric 20 °C 18,9 kWh Peugeot E-2008 9 °C 19,1 kWh BMW i4 13 °C 19,2 kWh Kia Niro EV 27 °C 19,5 kWh BYD Dolphin 21 °C 19,5 kWh BYD Atto 2 16 °C 19,5 kWh Skoda Enyaq 24 °C 19,7 kWh Volkswagen ID.3 20 °C 19,8 kWh Volkswagen ID.7 Tourer 18 °C 19,8 kWh MG4 Electric 22 °C 20 kWh Xpeng P7 20 °C 20 kWh Smart #1 Brabus 21 °C 20,2 kWh Ford Capri 16 °C 20,2 kWh Genesis Electrified G80 21 °C 20,4 kWh

Bron: AutoBild