Word je in de toekomst rijk van elektrische boten?

Elektrische boten zijn hier…bijna.

Misschien nog wel meer dan privéjets, zijn grote dikke boten het domein van de superrijken. Dan bedoelen we niet de ‘een leuke villa, huisje erbij op Ibiza en goedgevulde vierpandige garage in de ruim bemeten tuin’-rijken, maar de echte Dagoberts, die erin kunnen zwemmen. Zo’n jacht met een paar bikinimodellen (m/v/i) erop lijkt namelijk wel leuk, maar het kost je klauwen op klauwen op klauwen met geld.

Liggelden, onderhoud, de kokken er weer afschrobben die zich eraan vastklampen, betalen om een brug in Rotterdam even te ontmantelen. Die dingen verstoken per zeemijl ongeveer een miljoen liter diesel. Je word er kortom, allemaal niet vrolijk van. Niet voor niks kost het een weekje huren van zo’n fijn bootje al snel zes cijfers. Dat mensen ‘m verhuren, is dan wel weer begrijpelijk, want hoe vaak gebruik je dat ding dan echt als je er een hebt?

Precies, één keer per jaar, alleen bij de Grand Prix van Monaco. Tenzij je ‘m dan verhuurt, omdat er juist dan veel vraag naar is. Maar dan krijg je ‘m weer terug met de met champagne gemixte lichaamssappen van de huurders er gratis bij. Nee, ik durf wel te stellen dat als ik vijfmiljoenmiljard had, ik het nog steeds niet zou doen.

Echterrrr…toen ik dit bootje van ALVA Yachts onder ogen kreeg, sloeg het opeens binnen als een bom. Wellicht krijgen we in de (nabije) toekomst wel een paradigm shift in de wereld van de vaartuigen. Je kan immers een plethora aan zonnepanelen op het dak schroeven. En in tegenstelling tot met een huis, kan je gewoon naar een zonnige plek dobberen zodat ze maximaal werken. Liggeld verandert in een verdienmodel, want als je de boot niet gebruikt, zet je ‘m gewoon in om elektriciteit af te geven aan de grid. Ka-ching. Zolang je eten en drinken kan regelen, kan je eventueel zelfs gaan leven op je boot. Of er het circuit van Monaco op bouwen. Lekker doelloos rondzwerven, niet alleen in figuurlijke, maar ook in letterlijke zin. Welk een eindeloze vrijheid en mogelijkheden!

Helaas is het momenteel nog niet helemaal zo ver. Zoals ALVA Yachts toegeeft, is het nog net niet zo ver dat hun catamaran (in dit geval de OCEAN 60 ECO Coupe) geen dikke dieselaggregaten meer aan boord heeft. Deze kunnen bij springen als de zon niet voldoende is om de twee 250 kW motoren te motiveren en de juice waarmee je de boot vanaf de kust kan laden, op is. Alternatief is even dobberen totdat het zonnetje weer voldoende geschijnd heeft om er weer een aantal mijl tegenaan kan. Op een zonnige dag, kan je volgens ALVA de hele dag met een snelheid van 4,5 knopen varen op zonnekracht. Je kan er nu al eentje bestellen. Koop dan? Of zeg jij in de comments liever ‘bootblog’? Laat het weten, in de comments!