Toto Wolff en Mercedes zijn het echte slachtoffer van inflatie

Inflatie raakt ons allemaal en met name Jan Modaal. Toch zijn Mercedes en Toto Wolff pas écht de grootste slachtoffers.

Het zal je wellicht opgevallen zijn dat je mandje met boodschappen bij de lokale buurtsuper steeds meer kost om af te rekenen. Of dat die perfecte tweedehands BMW voor de juiste prijs, die je nu al twee jaar zoekt op de Duitse sites, je telkens ontglipt omdat de prijzen alleen maar stijgen. We hebben namelijk te maken met een mate van inflatie, die we in enkele decennia niet gezien hebben.

Geldpers

Logisch ook, want ’s werelds overlords hebben de geldpers de afgelopen paar jaar als een stel niet aflatende slavendrijvers aan het werk gezet. Men had de hele zaak kunnen laten klappen om tot reële herwaarderingen te komen, waardoor nieuwe en betere initiatieven uit de vruchtbare asgrond konden spruiten (zoals dat heurt in een gezonde markt met risico’s, waar in de goede tijd flink rendement tegenover staat).

V for V shaped

In plaats daarvan is de zaak gestut met enorme pakken pegels, om de elites een mogelijkheid tot een V shaped recovery te geven en zo niet de koersen, maar het geld zelf af te waarderen. Het geldinfuus is als een morfinepomp aan de markt gehangen, zodat de bovenbazen de pijn niet voelen en de status quo in stand gehouden kan worden. De kosten van de resulterende verslaving, zullen wij in de toekomst (nu) ‘allemaal’ moeten dragen.

Het pluche

Zoals dat tegenwoordig kennelijk moet, liegt het pluche ons voor dat de inflatie aan allerlei andere oorzaken ligt. Maar je hoeft geen economie gestudeerd te hebben, noch een raketgeleerde te zijn, om te weten dat de gigantische hoeveelheid gratis geld daar daadwerkelijk voor verantwoordelijk is. In 2008 waren de banken too big to fail. Nu is de hele verweven politieke en economische elite too big to fail.

Toto Wolff en Mercedes F1

Het echte slachtoffer van al deze machinaties, is echter het team van Mercedes in de F1. Toto Wolff heeft in gesprek met kwaliteitspublicatie Autosport namelijk op laten tekenen, dat het extreem moeilijk en pijnlijk was om het jaarbudget terug te brengen van 145 naar 140 miljoen Dollar:

It has been very, very difficult to structure the company and the organisation in the right way to meet the cost cap at $140m. Also in a high inflation environment, we are not only reducing by $5m, but we have a situation where you’re not able to really increase the costs and the payroll. So that is extremely painful. Toto Wolff, vindt pijn niet fijn

Rijke teams hebben minder technische mogelijkheden dan voorheen

Wolff zegt tevens dat het moeilijker is voor de grote teams om tegelijkertijd meerdere richtingen in te werken om sneller te worden. Vroeger kon men er gewoon een bak geld tegenaan gooien en kijken wat er van kwam. Tegenwoordig moet zorgvuldig gekozen worden welke technische ideeën men wil najagen en welke niet. Alles kost immers geld. Als gevolg daarvan voorziet Toto ook de mogelijkheid dat als je de verkeerde richting ingaat, je ‘vast komt te zitten’. Je zou dan wel eens in een situatie terecht kunnen komen dat je geen geld meer mag uitgeven om je auto technisch om te gooien:

Today you have to decide which one has the highest potential and then embark on it. It’s a totally different way of operating for the big teams. It’s one side where actually you can really change concepts technically, because sometimes you embark on a direction, that’s it. And then the added pressure of the cost cap makes it very difficult to then change the basic, change the car fundamentally. Because everything is planned, every upgrade and their related costs are planned, and therefore we are much more restricted with the budget cap in our ability to implement the creative process onto the car. Toto Wolff, heeft het moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeijeeelijk

Waarvan akte.