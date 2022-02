Elons Tesla Roadster is inmiddels ook multimiljardair

De kersrode Tesla Roadster van Elon Musk is net als zijn eigenaar inmiddels zelf ook multimiljardair.

Vruuuger werd er van een auto met ervaring nog wel eens gezegd ‘die is een paar keer de wereld rond’. In zo’n geval wist je dat er flink wat kilometers op de teller stonden. Elon Musks Tesla Roadster is nu echter de eerste auto die een paar keer rond de zon gecirkeld is, 2,62 keer om precies te zijn.

De elektrische sportwagen werd nu iets meer dan vier jaar geleden door Elon de ruimte ingeknald middels een Falcon Heavy raket. Sindsdien zweeft ‘ie daar ergens rond, steeds verder weg van de aarde en in de richting (maar niet exacte richting) van Mars. De Roadster is nu zo’n 320 miljoen kilometer verwijderd van de rode planeet en heeft inmiddels ruim drie miljard kilometer afgelegd door het ruimte-tijd continuüm. Starman achter het stuur heeft er dus flink de sokken in.

Experts denken dat de Roadster nog in tact is, maar wellicht wel wat fender benders heeft gehad met meteorieten. Het projectiel wordt niet nauwlettend in de gaten gehouden door wetenschappers, die het over het algemeen als ‘ruimteafval’ beschouwen. Wel bestaat er een studie van een bolleboos van Cornell University, die concludeert dat er een kans is van 22 procent dat de Roadster ooit weer terug op aarde crasht. Althans, dat geldt voor de periode tussen nu en de komende vijftien miljoen jaar.

Het zou toch de moeite waard zijn om het gezicht te zien van de arme drommel die dat ding over tien miljoen jaar op zijn dak krijgt…