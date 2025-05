Worden we opgelicht door tankstations? Onderzoekers denken van wel

Pomphouders zouden op een gluiperige manier omgaan met benzineprijzen.

”Niets zo veranderlijk als het weer”, zul je een oom vast ooit hebben horen brabbelen. Daarop kun je reageren met ”nou jawel hoor, de benzineprijzen”. Er is onderzoek gedaan naar de veranderingen in prijzen aan de pomp. En die veranderingen, die zijn er nogal wat op een dag.

Het onderzoek komt van het Duitse Benzinpreis.de en is dus ook gedaan bij Duitse tankstations. In slechts zes dagen tijd werden maar liefst 95.047 meldingen van ”onrechtmatige prijzen” volgens het online platform. Dat zijn er bijna 16.000 per dag. Bij 3.851 tankstationhouders werden prijzen gemeld die zelfs minder dan 5 minuten geldig bleven, voordat ze weer verhoogd werden. Dat betekent dat meer dan driekwart van alle tankstations in Duitsland gebruik maakt van de tactiek.

Mag dat wel?

Maar wat zijn onrechtmatige prijzen dan? Volgens de regels van het Bundeskartellamt moeten prijswijzigingen binnen vijf minuten worden doorgegeven aan de zogenaamde Markttransparenzstelle – de instantie die brandstofprijzen centraliseert en beschikbaar maakt. Daar zit het trucje: prijsverlagingen worden onmiddellijk gemeld, maar prijsverhogingen worden pas na vijf minuten doorgegeven. Zo verschijnt er tijdelijk een lage prijs op prijsvergelijkingsapps, terwijl deze in werkelijkheid na enkele seconden alweer is omhoogschiet.

Het Duitse platform noemt het spelen met de prijzen misleidend en onrechtmatig. ”Het doel hiervan is om klanten te lokken met een ogenschijnlijk lage prijs, om zo uiteindelijk een hogere prijs af te dwingen dan oorspronkelijk vermeld”, schrijven de onderzoekers. Maar toch: volgens de Duitse wet is het dus niet verboden. Toch roept het monitoringsportaal consumentenbeschermingsorganisaties op om actie te ondernemen tegen deze ontwikkeling.

Tegengeluid

Er is natuurlijk ook de andere kant van het verhaal: de benzinepompen die zich netjes aan de regels houden. Branchevereniging Fuels und Energie verdedigt dat de prijsstrategie quatsch is. De prijsschommelingen zouden enkel en alleen worden veroorzaakt door de concurrentie tussen tankstations. En wat vindt de overheid er dan van? De autoriteit kondigde aan de effecten van frequente prijswijzigingen bij tankstations nader te onderzoeken.

Kortom, de komende tijd zullen de schommelende prijzen bij onze Oosterburen nog wel even blijven. En om op je vraag terug te komen @nicolasr; ja, het zou kunnen dat we worden opgelicht bij de pomp, maar niet op de manier waar jij aan dacht.

