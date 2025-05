Bulli concurrent onder de 40k, dat kan gewoon!

En dan komt deze elektrische vijf óf zevenzitter niet eens uit China, maar gewoon uit Zuid-Korea…

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ieder merk wel een MPV in zijn aanbod had. De Chrysler Grand Voyager, de Renault Espace, de Citroën Grand-Picasso, de Toyota Picnic en de Kia Carnival (slechts een kleine greep). Tegenwoordig is alles SUV en ook die zijn er wel met een derde zitrij, maar dat kost toch nog wel een aardig duit.

Heb je gewoon nog een ouderwets gezin, of heel modern een samengesteld gezin, dan is het nog een hele uitdaging om een auto te vinden waar iedereen in past. Dan kom je al snel uit bij een busje met extra stoelen en kom je vaak op negen zitplaatsen. Wat wellicht wel weer veel is. Wil je dan ook nog milieubewust dan is het nog even doorzoeken.

Kia komt met elektrische zevenzitter

Het Koreaanse merk Kia ziet wel vaker gaten in de markt. Het merk gooit momenteel hoge ogen met de Kia EV3, EV5 en EV9. Die eerste kost minimaal 36.995 euro en die laatste is er ook als zevenzitter, maar kost minimaal 59.995 euro. Dan moet je wel heel wat kinderbijslag sparen om er eentje te kunnen kopen.

Dus doet ook Kia wat andere merken doen. Een busje ombouwen tot MPV. Maar dan wel volledig elektrisch én als vijf- of zevenzitter. Daarmee zit het veel dichter bij wat we vroeger als MPV kenden.

Hiervoor kiest het merk de Kia PV5. Pas net op de markt als besteller, maar nu ook al als vijf- of zevenzitter. Ook volledig elektrische en qua prijs doet het merk een goede zet. Ze prijzen hem namelijk onder de 40.000 euro.

Prijs Kia PV5 Passenger

Laten we eerst eens kijken naar die prijs. De Kia PV5 Passenger is te bestellen vanaf 39.995 euro. Daar krijg je dan wel standaard een vijfzitter voor en de 51,5 kWh batterij met een actieradius van 288 kilometer volgens de WLTP testcylcus. Dat is zomaar 10 duizend euro goedkoper dan de goedkoopste Volkswagen ID.Buzz.

Het begint voor die net geen 40k bij de Essential. Dan heb je wel zaken als parkeersensoren voor en achter, een 12,9 inch infotainment scherm met navi en achteruitrijcamera, twee (!) schuifdeuren, climate control, een regensensor en adaptieve cruise control aan boord.

Heb je nog wat extra te besteden dan kost de Plus 1.000 euro meer en krijg je extra’s zoals verwarmbare stoelen voor én achter, een schuifraam en een oprolbare afdekhoes van de bagageruimte.

Heb je na het doorploegen van de prijslijst nog 795 euro over? Wij tippen de kleur Runway Red, die staat hem erg goed.

Topuitvoeringen

Voor de big spender zijn er ook nog de Elite en de Elite Executive. Deze uitvoeringen zijn er alleen met de grotere 71,2 kWh batterij die maximaal 400 kilometer ver komt. Die is overigens ook tegen een meerprijs van 4.000 euro leverbaar op de twee eerder genoemde uitvoeringen.

De Elite heeft alles wat de Plus ook heeft, maar dan met nog meer lekkers zoals een 360 graden camera, parkeersensoren aan de zijkant, elektrische voorstoelen met lendesteun en verwarmde elektrische buitenspiegels met een hoogglans afwerking.

Voor de Elite Executive heeft Kia nog speciale 16 inch lichtmetalen wielen klaarliggen, geventileerde voorstoelen en vegan bekleding. De schuifdeuren en de achterklep zijn bij dit topmodel ook elektrisch te bedienen.

Een trekhaak is voor 1.400 euro optioneel toe te voegen, maar met een maximaal geremd trekgewicht van 450 kilo voor de kleine en 750 kilogram voor de grote batterij, is dat net genoeg voor een bagagekarretje. Gelukkig heb je al 1.320 liter bagageruimte in de auto als het een vijfzitter is.

Prijs Kia PV5 Passenger zevenzitter

De vijfzitter staat vanaf oktober bij de Kia dealer, de zevenzitter volgt volgend jaar. Wat de de extra zitrij meer gaat kosten meldt het persbericht nog niet, maar we zouden de vijfzitter wel scherp geprijsd willen noemen. Dus er is hoop voor grote, of samengestelde, gezinnen.