Onderzoek overheid: EV-rijders willen weer benzineauto

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de EV-rijders weer terugverlangt naar een benzineauto.

Het was leuk zolang het duurde: goedkoop elektrisch rijden dankzij belastingvoordelen. Nu de overheid de geldkraan dichtdraait, kijken steeds meer EV-rijders naar de ‘ouderwetse’ benzineauto. Het milieu redden is leuk, maar uiteindelijk draait het bij de gemiddelde Nederlander natuurlijk om de portemonnee.

Er zijn meerdere onderzoekjes geweest onder EV-rijders of ze terugverlangen naar een benzineauto of niet. Dit keer is het echter de Nederlandse overheid die een dergelijk onderzoek heeft afgenomen.

60 procent wil terug naar benzineauto

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Vereniging Elektrische Rijders en de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat een derde van de EV-rijders serieus overweegt terug te schakelen naar benzine of diesel. En als in 2030 écht alle voordelen verdwijnen, loopt dat op naar een stevige 60 procent.

Elektrisch rijden begint een dure hobby te worden

Vanaf dit jaar betalen EV-rijders al een kwart van de normale wegenbelasting, maar dat is pas het begin. In 2026 stijgt dit naar driekwart en vanaf 2030 betaal je gewoon de volle mep. De korting op de bijtelling voor zakelijke rijders? Ook die verdwijnt. Gevolg: een stekkerauto wordt duurder dan een benzinebak.

Als je kijkt naar de autoverkoop in Nederland doen elektrische auto’s het helemaal niet zo slecht. De vraag is: hoe lang nog? Want als elektrisch rijden je meer gaat kosten dan benzine rijden, wordt het voor veel mensen een no-brainer. Terug naar de pomp dan maar.

Uiteindelijk draait het om de pegels. Zonder overheidssteun is Europa blijkbaar nog niet klaar voor de elektrische auto. Laat je alle maatregelen varen en de markt z’n werk doen is de uitkomst simpel. De benzineauto komt weer in trek en EV’s worden onverkoopbare krengen. Dat effect is nu al zichtbaar wanneer overheden voordeeltjes afbouwen. Kan je nagaan als alle kortingen van tafel zijn.

Als de overheid echt zo graag het volk in een elektrische auto ziet moet de EV aantrekkelijker gemaakt worden. Zonder steun gaat ze het, de komende jaren in elk geval, niet lukken. En dan is het terug naar de benzineauto.