Wordt de Fisker Karma een toekomstige klassieker?

Op Interclassics staan nu in ieder geval al twee exemplaren.

Op Interclassics kun je auto’s in allerlei soorten en maten tegenkomen, van een Fiat Panda tot een Koenigsegg Jesko. Wat je misschien niet direct zou verwachten is een hybride met een viercilinder. Toch vonden we ook twee Fisker Karma’s op de beursvloer. Dat roept de vraag op: wat voor status heeft deze auto nu eigenlijk?

Destijds had de Fisker Karma een beetje dezelfde uitstraling als de Tesla Model S (die een jaartje later kwam): een exotische, vooruitstrevende zakensedan. Dat exotische is er bij Tesla inmiddels wel af, maar de Fisker Karma is juist uit het straatbeeld aan het verdwijnen. Niet dat ze ooit op iedere straathoek stonden, maar er zijn er toch 247 van verkocht in Nederland.

De techniek – een GM viercilinder met twee elektromotoren en een 20 kWh accu – is inmiddels hopeloos achterhaald. De elektrische actieradius was destijds 50 kilometer volgens de NEDC. Een Golf GTE doet nu 130 kilometer WLTP. In de praktijk is dat waarschijnlijk 3 á 4 keer zoveel. Het vermogen van 408 is wel nog steeds de moeite.

Wat zeker niet verouderd is: het design. Het is 14 jaar later (ja, zo oud is ‘ie al) nog steeds een bloedmooie auto. En het interieur is ook nog goed te pruimen, zeker het bruine interieur van het zwarte exemplaar.

Dan het prijskaartje. Voor de twee exemplaren die op Interclassics staan (bij verschillende aanbieders) worden stevige prijzen gevraagd. Het zwarte exemplaar moet €41.250 kosten en het zilvergrijze exemplaar maar liefst €52.575. Er wordt zelfs beweerd dat de auto getaxeerd is op €68.000.

Met dergelijke prijzen wordt de Fisker Karma toch weg gezet als een soort collector’s item. De auto is er zeldzaam genoeg voor, want naar verluidt zijn er maar 2.450 van gebouwd. Maar je koopt ‘m niet vanwege de aandrijflijn, dus de vraag is of het design en de exclusiviteit genoeg zijn om de Fisker Karma een toekomstige klassieker te maken. Jullie mogen het zeggen.

Overigens kun je in Nederland ook nog gewoon een gloednieuwe Fisker Karma bestellen, of beter gezegd: een Karma Revero. Deze doorontwikkeling van de Karma kost €145.000.