Karma bouwt speciale versie van auto die er nog niet is

Na de reïncarnatie van de Fisker Karma is dit het eerste nieuwe model van het nieuwe Karma Automotive

Die arme Henrik Fisker. Besluit je om je eigen koers te varen met de Ocean, blijkt je waterdichte plan toch te kapseizen. Tot overmaat van ramp ziet Fisker nu hoe het merk waar hij de basis voor heeft gelegd, doorgaat met het gebruiken van zijn ontwerp. Na het omtoveren van de Fisker Karma tot de Karma Revero wordt de nieuwste versie van die auto als basis gebruikt voor een exclusief speciaaltje met de naam Karma Invictus. Volg jij het nog?

Het geinige aan de Invictus is dat zijn basis, de derde generatie van de Revero, er nog niet is. Pas ergens volgende maand gaan de eerste nieuwe Revero’s de straat op. We vergeven het ze. Wat je hierboven ziet, is tevens het begin van een nieuw onderdeel van Karma. Onder de naam ‘Karma Collection’ gaat het merk exclusieve modellen bouwen en verkopen. Hoe exclusief? Van deze Invictus worden er maar dertig verkocht.

Volgens het merk is deze Invictus een ‘performance-gefocuste versie’ van de Revero. Dat doet het merk door gebruik te maken van een complete koets van koolstofvezel en wat aanpassingen aan het interieur. Verder zijn de logo’s zwart gespoten en zijn er nieuwe wielen met andere velgen en 10 millimeter bredere banden op de achteras. Onderhuids installeert Karma een Ohlins-schroefset wat moet zorgen voor ‘voorspelbaarder’ stuurgedrag.

Specificaties van de Karma Invictus

Net als zijn basis krijgt de Invictus een bijzondere aandrijflijn. Twee elektromotor zorgen samen voor een vermogen van 545 pk en een koppel van 745 Nm. De motoren halen stroom uit een 28-kWh batterijpakket waarmee je 128 kilometer ver mee moet kunnen komen. Niet echt indrukwekkend, of wel? Daarom voegt Karma een 1,5-liter turbomotortje toe als range-extender. Door de verbrandingsmotor groeit het rijbereik naar 578 kilometer. Dat lijkt er meer op.

De Karma Invictus zal menig stoplichtsprintje winnen, maar probeer sportievere EV’s er te mijden. Van 0 naar 96 km/u gaat namelijk in 3,97 seconden. Daarmee is de Invictus iets meer dan een halve seconde sneller dan de Revero waarop hij gebaseerd is. Informatie over de prijzen en wanneer de dertig klanten van de Karma Invictus hun auto kunnen verwachten, is nog niet bekend.