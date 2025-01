Renault-designer: ‘Nieuwe Twingo is voor 90 procent gelijk aan concept car’

Leuk allemaal dat we inmiddels twee concept cars van de nieuwe Renault Twingo hebben gezien, maar hoeveel lijkt de productieversie daar eigenlijk op? Veel, zegt Renault-designer Sandeep Bhambra.

De auto’s waarbij de productieversie een bittere teleurstelling was vergeleken met de concept car zijn bijna ontelbaar. Kijk maar naar de Honda e, die transformeerde van een kek retrokarretje naar een tamelijk onooglijk wagentje voor je grootmoeder. Volkswagens New Beetle oogt groot, log en onhandig als je hem vergelijkt met de Concept One.

En de BMW 3.0 CSL Hommage was weliswaar heel bijzonder, maar de concept car uit 2015 was toch echt beter gelukt. De derde generatie Ford Mondeo was goed genoeg voor James Bond, maar de concept car die eraan voorafging, de Iosis? Daar wilde je aan likken. Ook Renault heeft zich hier in het verleden schuldig aan gemaakt. Kijk maar eens naar de Captur concept uit 2011 en kijk daarna eens naar de Captur die twee jaar later in productie ging. Of eigenlijk: doe dat laatste maar niet.

Toen we op het Autosalon in Brussel de Renault Twingo voor het eerst in the flesh zagen, waren we dan ook benieuwd hoeveel deze concept car op de productieauto lijkt waarvoor we nog een jaartje geduld moeten opbrengen. Gelukkig was daar Sandeep Bhambra, Renaults ‘directeur van concept cars en geavanceerd design’. Ja, wij hebben die functietitel ook niet bedacht. Renault zelf waarschijnlijk ook niet — de vertaling komt van de Belgen.

Harde keuzes

“Ik denk dat we met de Renault 5 hebben laten zien dat we goed in staat zijn om een concept car te vertalen naar een productiemodel met minimale verschillen,” vertelt Bhambra. “Het exterieur van de concept car is voor 90 procent gelijk aan dat van de productieversie, het interieur voor 80 procent.” Als ik opmerk dat er dus nog 30 procent gaat veranderen, reageert hij snel: “Als je interieur en exterieur bij elkaar optelt, heb je 200 procent. En daar gaat dan 30 procent van veranderen.”

Bhambra praat ontspannen over de Twingo, en waarom ook niet: “Ons werk aan deze auto zit erop, in ieder geval voor het grootste gedeelte. Het design is bevroren, daarom weet ik ook dat de verschillen met de productieversie minimaal zijn. Het belangrijkste vonden we om de proporties te behouden. De maten zullen iets afwijken, maar de proporties veranderen niet. Daarnaast heeft deze concept car een carrosserie van carbon, bij de productieversie is dat uiteraard gewoon metaal.”

Verder zijn het vooral details, vertelt hij. “De zwarte stootkussens op de bumper zullen verdwijnen, want die zijn te zwaar. Wat er voor terugkomt, hou ik nog even voor mezelf. Ook het logo op de neus zal veranderen. Bij deze concept car is dat een scherm met verschillende animaties. Wellicht zouden we een manier kunnen vinden waarop het aan alle regelgeving voldoet, maar we moesten zuinig zijn bij het ontwikkelen van deze auto — hij moet immers duidelijk goedkoper zijn dan de 5. Daarom moesten we soms harde keuzes maken. Besteed je het budget dan aan een scherm dat de plek van het logo inneemt, of geven we het uit aan een verschuifbare achterbank, die aan de eerste Twingo doet denken? Die keuzes maken ook dat de Twingo goedkoper wordt dan de 5.”

Hij vervolgt: ”De wielbasis is een paar centimeter korter, maar dat zorgt natuurlijk niet dat een auto duizenden euro’s goedkoper wordt. Wat daar wel voor zorgt? Een interieur met materialen die goedkoper zijn dan in de 5, bijvoorbeeld, of achterramen die niet naar beneden kunnen.”

Geen canvasdak

In tegenstelling tot de oer-Twingo heeft de nieuweling het dashboard gewoon op de ‘normale’ plek. Ook de knop voor de alarmlichten is zijn centrale plek bovenop het dashboard kwijt. Bhambra: “Dat heeft twee redenen. Ten eerste zit in het midden al een scherm voor het infotainment. Natuurlijk kun je daar een oplossing voor bedenken, maar ook dit was een keuze die met het budget te maken had. We hebben ook hier de techniek van de 5 gebruikt in plaats van iets nieuws te ontwikkelen.”

De basisvorm van het interieur zal in de productieversie terugkeren, vertelt Bhambra. “Toch zal er nog wel wat veranderen. De vloer in de concept car is van kurk, dat was voor ons vooral een experiment. Daarnaast zijn de stoelen in deze auto iets te klein, al hebben we geprobeerd de vorm te behouden. De ‘beugel’ aan de achterkant zal nog wel veranderen, net als het transparante materiaal van het dashboard. Dat zijn typisch van die dingen die sjeu geven aan een concept car, maar ongeschikt zijn voor een productieauto, omdat ze te snel verouderen. Wel proberen we daglicht toe te voegen aan het interieur, waarschijnlijk door een optioneel panoramadak. Een canvasdak? Ik weet dat de eerste Twingo daarmee leverbaar was, maar als je daar een liefhebber van bent, zul je de 4 moeten kopen.”

Kleurrijk

De eerste Twingo viel niet alleen op door zijn vormen, maar ook door zijn uitbundige kleurgebruik. “Dat hebben we geprobeerd mee te nemen naar het interieur van de nieuwe, maar ook in de leverbare carrosseriekleuren. Dat wil niet zeggen dat die identiek zijn aan die van de originele Twingo, maar je zult bij deze auto niet veroordeeld zijn tot zilvergrijs.”

De eerste Twingo was in in eerste instantie in één uitrustingsniveau leverbaar en de keuze ging tussen slechts vier kleuren: geel, groen, rood en blauw. “We zullen nu wel wat meer uitvoeringen bieden,” zegt Bhambra. “De duurdere versies hebben 18-inch wielen, de basisversies hebben wat kleinere wielen — al blijft de wielomtrek natuurlijk gelijk.”

En dan waren er nog de vele speciale uitvoeringen van de Twingo, zoals de Kenzo, de Benetton, de Perrier en de Elite. Wordt daar al over nagedacht? “We’re having lots of fun at the design department right now!”