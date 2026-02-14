Waarom geen tunnel op de A27 bij Utrecht?

Als je afvraagt waarom dit land kapotgaat, dan volstaat om naar de politieke besluitvorming te kijken.
Regeren is vooruitschuiven. Ieder regeerakkoord staat er weer vol van: zaken die nog moeten worden uitgezocht of uitgewerkt, minuscule aanpassingen aan al bestaande regelingen en de onvermijdelijke besluiten die weer worden teruggedraaid.
Aan de slag
Het coalitieakkoord van CDA-D66-VVD heeft de nogal ambitieuze titel: “Aan de slag”. Dat is duidelijk niet van toepassing op de verbreding van de A27 bij Amelisweerd, daar gaat schop voorlopig niet de grond in. Sterker nog: de streep is door het project gegaan.
In 2020 nam toenmalig minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur het definitieve besluit om de A27 te verbreden. Dat is beter voor de doorstroming en de verkeersveiligheid.
F*ck de verkeersveiligheid lijken ze te denken bij de CDA-D66-VVD, want verbreden is van de baan. Sterker nog, in de bestaande bak moeten (nog) meer rijstroken komen. Wellicht niet het meest briljante idee met de alsmaar uitdijende auto’s.
Formeel was het een besluit van de Tweede Kamer, maar aangezien het ook in het regeerakkoord van CDA-D66-VVD staat, mogen we onze nieuwe regering er op gaan afrekenen. Nadat het definitieve besluit 6 jaar geleden genomen is, draaien we het nu dus weer terug. En het gebakkelei zal nog wel even aanhouden.
Och die mooie bomen bij Amelisweerd
Om te beginnen is het goed om te schetsen dat er ook ‘wat mensen’ tegen verbreding van de A27 zijn. Al in 1982 moest een groot deel van het bos bij Amelisweerd wijken voor aanleg van de A27. Er werd een actiekamp ontruimd en er gingen direct 465 bomen tegen de grond. Sappig genoeg liep er nog wel een kort geding tegen de kap, maar de bulldozers waren sneller.
De houthakkers hadden destijds beter kunnen doorpakken met hakken, dat had in de 21e eeuw een hoop discussie gescheeld. Nu staan de bomen er nog en wordt er volop gerecreëerd en van de natuur genoten.
De Utrechtse boomknuffelaars zijn overigens wel volhardend, want de eerste protesten werden al in 1971 georganiseerd door Bouwkundestudent Jaap Portier. We zijn dus ruim een halve eeuw verder! Als ze toen ergens anders bomen hadden geplant, dan waren dat nu best mooie exemplaren geweest.
Het alternatieve plan voor de A27 Amelisweerd
Tegenwoordig hakken we niet zomaar bomen om en beginnen we lukraak met asfalteren. Het idee is dat we wat slimmer omgaan met de huidige ruimte en nog wat andere maatregelen. Het beter benutten van het wegennet is één van de pijlers en daar is belangrijke rol weggelegd voor de voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Dat wordt overigens helemaal niet uitgewerkt, dus daar sta je straks gewoon langer in de file voor al die verkeerslichten.
Het ontmoedigen van autogebruik door parkeerbeleid en het stimuleren van spitsmijding zou onder meer het ei van Columbus moeten zijn. Hier op de redactie vielen we van ons stoel, want hoeveel onvriendelijker voor de auto kan Utrecht nog gemaakt worden? Rijden of parkeren in Utrecht is al een drama, dus daar valt volgens ons weinig winst te halen.
Spitsmijden is de volgende dooddoener. In hetzelfde regeerakkoord schiet CDA-D66-VVD rekeningrijden af. Campagnes voor spitsmijden werken ook voor geen meter, zeker als we de openingstijden voor kinderopvang niet ruimer maken.
Meer rijstroken in de bestaande bak
Nu zijn er al 2×5 rijstroken in de betonnen bak van de A27. Binnen die bak moeten er straks 12 versmalde rijstroken komen met in beide richtingen een vluchtstrook. Ik weet niet exact welke stagiair dat heeft uitgewerkt, maar er is in de noordelijke richting nu al geen vluchtstrook. Er staan ook wat betonnen pilaren en muren in de weg, extra ruimte hier creëren lukt in ieder geval niet zonder stevige investeringen.
Pas na dat ik dit screenshot van Google Maps in het artikel had geplaatst, viel me nog iets op. Kijk eens naar de vrachtwagen op de rechterbaan…. Veel smaller kunnen de rijbanen duidelijk niet, tenzij we vrachtverkeer van de A27 weren. Dat is ook een vernieuwend idee om filedruk te verminderen, maar er zal zich wel weer een econoom zich melden in de reacties die vertelt dat het geen goed idee is.
In zuidelijke richting is er wel wat meer ruimte, daar kan zeker een rijstrook bij. Overigens te bizar dat dat nu al lijkt te kunnen, maar dat we het voor elkaar krijgen om dat uit te voeren.
De bak is ook te duur
Interessant genoeg trokken de indieners van de motie om de A27-bak weer te cancellen, de financiële kaart. We hebben immers allerlei uitdagingen en financiële tekorten rondom de aanleg en onderhoud van onze wegen. Je kunt je geld maar één keer uitgeven, maar je kunt gelukkig wél iedere dag in de file staan op de A27, A28 en A12, dat kost helemaal niets.
Daar wringt natuurlijk de schoen. Er is een alternatief plan uitgewerkt, waarin bijvoorbeeld het verbeteren van alternatieven voor de auto worden genoemd. Reizen buiten de spits is zo’n oplossing, helaas staat op er een werkdag op de A27 al vanaf 15:00 file. De rek lijkt er daar wel een beetje uit.
Een tunnel voor de A27
Het is ook zo dat dit soort grote infrastructurele projecten met maatschappelijke impact extreem duur zijn. Alleen in de voorbereiding is 160 miljoen euro besteed en dan is er nog geen grasspriet gemaaid, laat staan een boom gekapt.
De totale aanleg van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd is geraamd op 1,7 miljard euro. Dat lijkt extreem veel geld voor alleen wat extra rijstroken, maar dat is dus ook niet waar. Er zitten ook verbeteringen bij knooppunt Rijnsweerd en diverse andere aanpassingen in het plan. Maar toch vond ik het bedrag heel stevig. Helemaal voor een plan wat op zoveel weerstand kan rekenen.
Nu zijn er in de regio Rotterdam de afgelopen twee jaren twee nieuwe tunnels bijgekomen. De Blankenburgverbinding, die bestaat uit de nieuwe snelweg A24, en een diepe tunnel onder de Nieuwe Waterweg. De A24 heeft in totaal 2,2 miljard euro gekost. Dat is overigens inclusief twintig jaar beheer en onderhoud.
De aanleg van de Groene Boog (verlengde A16 inclusief Rottemeren Tunnel) viel aanzienlijk duurder uit dan ooit gepland. Dat kwam door aangescherpte milieuregels. Het 11 km lange traject kostte uiteindelijk 1,7 miljard euro.
Je ziet dat die bedragen heel vergelijkbaar zijn met de kosten voor de aanpak van de A27. Waarom komt daar dan niet gewoon een tunnel?
Mocht dat echt te duur zijn, dan heb ik nog wel een idee. In China (op andere plekken trouwens ook) zie je vaak een soort dubbeldeksweg. Boven de bestaande weg worden extra rijstroken gecreëerd. Met de slappe Nederlandse grond is dat vast wat moeilijker, maar alles is beter dan al die bomen kappen. Toch?
In een steeds voller rakend Nederland moeten we vooral naar slimmere oplossingen kijken. Mobiel moeten we ook blijven. Corona heeft ons geleerd dat we prima thuis kunnen werken, maar ook wat de waarde is van bij elkaar zitten. Dus stort maar een miljardje extra in het A27-fonds, dat verdienen we met zijn allen wel terug.
Leest de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat mee? U mag mij bellen.
Fotocredit: een rode SL65 AMG gespot door nlhighwayspots
Reacties
utregcity zegt
Jij woont zeker niet in Utrecht @Wouter?
eaudi zegt
Door die nieuwe tunnels bij Rdam is de hele filedynamiek anders geworden, maar zeker niet met minder, op sommige stukken zelfs meer files. Kijk naar de A20 vanf Terbregseplein naar Moordrecht… langere files en meer uren per dag stilstaan. Meer wegen lossen niet op dat het steeds maar drukker wordt. Spreiding helpt wel maar beperkt. Ik ken de situatie bij Utrecht niet voldoende maar vermoed dat ‘meer wegen’ ook daar tot een verschuiving van het probleem leiden.
Accepteren en berusten dat je langer van je dashboard mag genieten is ook een oplossing. Daarom hecht ik aan een mooi interieur in mn auto, altijd beter dan het interieur van die (extreem vieze) gele vervoermiddelen over spoorstaven voortbewogen.
Rick-dos zegt
‘Als je afvraagt waarom dit land kapotgaat,…’
Als je dat je afvraagt dan moet je eens naar een psycholoog gaan want wellicht lijdt je dan aan een depressie waardoor je de realiteit niet meer ziet en de dingen niet meer in perspectief kan zetten. Of misschien zit je nog voor die stage en zit je te veel op internet in een bubbel waardoor je je dingen hebt laten aanpraten.
‘We zijn dus ruim een halve eeuw verder!’
Precies en in die tijd ook nog honderden misschien wel duizenden km’s aan extra asfalt verder. Maar mooi dat je de jaren ’70 erbij haalt. Vijftig jaar geleden riepen mensen ook al dat meer asfalt de files zouden oplossen. Inmiddels hebben we er honderden kilometers asfalt bij gelegd en zelfs tunnels en snelwegen verlengd maar we hebben nu nog meer files. Misschien moeten we ons eens achter de oren krabben en realiseren dat ‘meer asfalt’ niet het antwoord is.
Wellicht dat als je niet onderdeel van de oplossing wil zijn door niet de spits te mijden dan je dan maar een moet accepteren dat je dan in de file zal staan in plaats van klagen dat het zo erg is dat je in de file staat.
Ik rij elke maand duizenden km’s als ik de spits kan mijden dan doe ik dat en anders zet ik mijn drive assist aan en luister een beetje naar muziek. Zal je zien dat het vaak met die files ook wel mee valt.
tweetyv6 zegt
Misschien moet jij wel eens uit je bubbel gaan.
Het is exact zoals Wouter zegt.
Dit land gaat kapot aan bestuurlijke besluiteloosheid en incompetentie.
Als je al ongehinderd mensen je land in laat, moet je ook voor voldoende infrastructuur zorgen. (iets wat naar mijn mening kerntaak van de overheid zou moeten zijn)
Er is geld zat, het wordt alleen aan de verkeerde dingen uitgegeven zoals het vermeend redden van de planeet, stikstofgeneuzel etc.
Onze overheden stellen de verkeerde prioriteiten, al dan niet moedwillig of door pure onkunde.
a_buis zegt
Wat nou 1 spookrijder, ik zie er tientallen. Honderden. Iedereen moet maar een andere tijd de snelweg op, ik heb (wel) het recht in de spits te rijden. En anders moeten er gewoon snelwegen bij. En breder. En linker strook alleen voor auto’s met 200+ pk. Vrachtverkeer, busjes, aanhangers en startende bestuurders alleen rechterbaan. Zo, dat schiet ten miste op. Of is het gewoon toch zoals rick-dos zegt. Hoezeer ik de drukte en files ook haat, het is wat het is.
Wicos zegt
A27 gewoon zo houden. Forensen passen hun reisgedrag maar aan.
De infrastructuur is aan onderhoud toe, niet aan verdere uitbreiding.
Hooguit een smal spitsstrookje aanleggen, afgescheiden met een bermpje, voor kleine autootjes zoals de Picanto, Spring en Inster. Bazenbakken staan gewoon in de rij.
Wie dagelijks langs Amelisweerd moet zou dan kunnen overwegen kleiner te gaan rijden.
rogerzz zegt
Ook hilarisch, het mooie “je moet dichter bij je werk wonen!” – ja, want op 1km van mijn huis zit natuurlijk precies hetzelfde beursgenoteerde bedrijf, met dezelfde enorm specifieke functie voor hetzelfde lekkere hoge salaris. En daarvoor hoef ik nooit werkgerelateerd te reizen. Poh wat ben ik toch een sufferd dat ik daar niet eerder ben gaan werken. En precies hetzelfde voor mijn vriendin, die stapt als ZZP’er ook graag om 6:30 in de auto voor een leuke file-rit naar een plek waar ze niet hoeft te zijn. Uren die je niet kan factureren vergooien, heel fijn.
De A2 bij de brug bij Zaltbommel staat van 6:30-9:30 ook altijd vast. Daar heb ik erg veel last van ook. Maar dat zijn vast geen mensen die naar het werk toe rijden, gewoon plezierrijders. Het zou wel echt ideaal zijn als ik om 5:00 in de nacht mijn kind bij de opvang kan achterlaten. Als iedereen dat doet kan de file wat vroeger beginnen 😀
banderas zegt
Probleem van de A27 is dat er enorm veel rijstroken bij elkaar komen en mensen natuurlijk zsm de linker of rechterkant op willen. En daar loopt het dan vast en vaak ook gewoon aanrijden daardoor. Vanaf Utrecht naar Amsterdam heb je een perfect voorbeeld hoe het wel moet: moet je naar Amsterdam, dan hoef je niet op de rechterste banen komen, want die zijn er voor de afslagen en voor mensen die de snelweg net op komen. Zoiets moet ook bij de A27 komen (als dat kan natuurlijk).
Smallere rijbanen lijkt me niet de oplossing nee, auto’s worden onnodig groot (ook een probleem). Bomenknuffelaars is wel erg vervelend geschreven, want Amelisweerd is een prachtig stukje ‘nabij’ Utrecht, dat moet gekoesterd worden.
werf76 zegt
Leuk verhaal over de bomen. De gemeente is daar net zo hypocriet in want ze maaien net zo makkelijk de bomen om in de stad maar wel ageren over deze bomen
EmwEE zegt
Ik had gehoopt dat met het ‘verdwijnen’ van Jaapiyo deze blog weer minder een populistisch politiek pamflet zou worden en gewoon weer een blog over auto’s.
IJdele hoop blijkbaar…
En dat is niet een observatie na alleen dit artikel.