Krijgt ook Ford een eigen model op basis van de Renault 5 E-Tech?

Komt er een vroege terugkeer van de Fiesta?

Ford heeft het lastig in Europa. Waar het merk in 2019 een Europees marktaandeel had van 6,1 procent is dat in 2025 geslonken naar 3,3 procent. Daar zal de dood van de Fiesta en Focus vast wat mee te maken hebben. Om weer wat terrein te winnen, heeft Ford een plan: platformen inkopen bij de concurrentie.

Je kent inmiddels de Capri en Explorer die onderhuids Volkswagen-logo’s hebben. Zo’n zelfde trucje gaat Ford uithalen met de kleine auto’s van Renault. De twee merken zeggen samen te gaan werken aan kleine, goedkopere elektrische auto’s en aan bestelwagens.

Bij die kleine goedkope EV’s denken we natuurlijk meteen aan de onwijs populaire Renault 5 E-Tech. Maar Renault heeft meer in het verschiet. De elektrische Twingo is kortgeleden gepresenteerd. Dit moet de goedkoopste Renault EV van de komende jaren worden. Hier gaat Ford van meeprofiteren.

Nieuwe Ford Fiesta en Ka?

De nieuwe Ford-EV’s met Renault-organen staan op het nieuwe Ampere-platform. Voorlopig wordt er gekeken naar twee nieuwe modellen. Welke modellen dat zijn, wordt nu nog niet bekend gemaakt. Het ontwerp wordt gedaan door Ford en de bouw door Renault in de fabriek in het noorden van Frankrijk. Het eerste model wordt begin 2028 in de showrooms verwacht.

Net als Renault speelt Ford tegenwoordig een retrospelletje. Al gaat dat bij het Franse merk wel wat beter dan bij de Amerikanen. Kijk maar naar de Capri. Het zou alsnog goed mogelijk kunnen zijn dat de Renault 5 gaat dienen als basis voor de elektrische Fiesta. Het platform van de Twingo E-Tech kan dan weer aan de basis staan van een nieuwe Ka. Maar goed: dat blijft dus nog even gissen, maar het is zeker niet ondenkbaar.

Ford-Renault bedrijfsbusje

Naast de twee betaalbare personenauto’s gaat Ford en Renault ook samenwerken aan bedrijfswagens. Hierbij zit het partnership wat anders in elkaar. Ford en Renault gaan los van elkaar manieren zoeken om een aantal van elkaars platformen te lenen voor een eigen werkbus. Het kan dus zomaar zijn dat het straks niet uitmaakt of je een VW Transporter, Ford Transit of Renault Trafic koopt, omdat ze allemaal op hetzelfde platform staan.

De grote bazen van Ford en Renault, respectievelijk Jim Farley en François Provost, kijken natuurlijk enorm uit naar de samenwerking. Provost zegt bijvoorbeeld: ”Het bundelen van onze krachten zal ons op de lange termijn innovatiever en wendbaarder maken in een snel veranderende Europese automarkt.”

Farley voegt daaraan toe: ”We zullen de industriële schaal en EV-expertise van Renault Group combineren met het iconische design en de rijdynamiek van Ford, om voertuigen te creëren die leuk en capabel zijn, met een onmiskenbaar Ford-karakter.” De autobazen verduidelijken dat dit geen opmaat is naar een fusie. We zijn benieuwd!