Officieel: dit is de nieuwe Renault… eh… Nissan Micra

De ‘Japanse’ Renault 5 is gearriveerd.

Als je het autonieuws een klein beetje hebt gevolgd dan weet je dat er een nieuwe Nissan Micra in aantocht was. En dan weet je ook dat een kloon zou worden van de Renault 5. Zojuist is deze auto officieel onthuld, en inderdaad: de nieuwe Nissan Micra is gewoon een slecht vermomde Renault 5.

De Nissan-ontwerpers hebben nog wel een dappere poging gedaan om er een eigen draai aan te geven. De vorige generaties Micra hadden vaak ronde vormen en daarom heeft de Renault 5 nu cirkelvormige LED-verlichting voor en achter gekregen. Ook de wielkasten zijn meer rond, maar de basis is nog overduidelijk een hoekige Renault 5.

En hoe zit het met de binnenkant, is die wel uniek? Nou nee, het interieur is vrijwel één op één overgenomen van de Renault 5, tot aan het stuur toe. Het verschil zit ‘m in het materiaalgebruik en de afwerking. Volgens Nissan brengt dit interieur echter een thema terug wat centraal heeft gestaan bij alle generaties Micra: “eenvoudige, ingetogen elegantie”.

Ook grappig: op de middentunnel is Mount Fuji afgebeeld, terwijl er werkelijk niks Japans is aan deze auto. Zelfs de Nissan-designelementen zijn ontworpen in het Europese designcentrum van Nissan. En de auto wordt gewoon gebouwd door Renault, in dezelfde fabriek als de R5.

Dan de aandrijflijnen. Die zijn – je raadt het al – identiek aan de Renault 5. Je hebt de keuze uit een 40 kWh en 52 kWh accu. Daarmee heb je respectievelijk 310 km en 408 km range. Snelladen kan met 80 kW dan wel 100 kW. De instapversie heeft 120 pk en de versie met grotere accu 150 pk. Allemaal bekende cijfers.

De Nissan Micra lijkt dus weinig toegevoegde waarde te hebben ten opzichte van de Renault 5, tenzij hij goedkoper is. Nissan deelt nog geen prijzen, maar de R5 is al redelijk scherp geprijsd. Heel ver zal Nissan daar waarschijnlijk niet onder zitten.

De nieuwe Micra wordt tegen het einde van het jaar leverbaar. Dit vormt het startschot van een nieuw elektrisch offensief van Nissan. Er volgt namelijk ook nog een nieuwe Leaf, een elektrische Juke en een elektrische A-segmenter. Die laatste heeft hoogstwaarschijnlijk ook een Renault-basis, namelijk de nieuwe Twingo.