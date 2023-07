Wordt de nieuwe M2 beter van deze bodykit?

Deze bodykit staat de nieuwe BMW M2 helemaal niet verkeerd, of wel?

Als er een nieuwe Mercedes onthult wordt weet je van te voren precies wat je kunt verwachten, maar bij BMW is het iedere keer een verrassing. Niet altijd een positieve verrassing, maar dat terzijde. De nieuwe M2 oogt bijvoorbeeld heel anders dan de M3 en M4, met kleine nieren en een hoog Playmobil-gehalte.

Met zijn gigantische uitgeklopte wielkasten heeft de nieuwe M2 eigenlijk geen widebody nodig, maar toch komt Vorsteiner nu met een bodykit voor de G87 M2. En wat blijkt? De M2 kon nóg bredere wielkasten prima hebben.

Het scheelt een hoop dat Vorsteiner de bodykit mooi geïntegreerd heeft in het design. Geen opgeplakte wielkastverbreders dus, maar daadwerkelijk nieuwe bodypanelen. Om het af te maken is er een mooie ducktail, die we hoogstwaarschijnlijk ook terug gaan zien op de M2 CS.

Naast de bodykit is er nog wat carbon opsmuk, in de vorm van een splitter, side skirts en een diffuser. Met de nieren heeft Vorsteiner ook nog wat interessants gedaan: die zijn nu met elkaar verbonden middels een carbon trim.

Andere velgen mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Er is de keuze uit driedelige velgen in 19, 20 en 21 inch. Carbon velgen behoren ook tot de mogelijkheden. Een beetje gewichtsbesparing kan natuurlijk nooit kwaad bij een auto die zo’n 1.700 kg weegt.

Wat dit allemaal moet kosten vermeldt Vorsteiner nog niet, maar weet alvast dat je diep in de buidel moet tasten. Één enkel carbon onderdeel van Vorsteiner kost al snel 3.000 euro, dus de prijs kan snel oplopen.