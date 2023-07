Koop de Rolls van Jon Olsson (met een Nederlands tintje)

De Rolls-Royce Phantom van Jon Olsson is in Nederland omgebouwd. Wie haalt ‘m weer terug?

Jon Olsson. Hij schijnt ooit wat met skiën gedaan te hebben, maar we kennen hem vooral vanwege zijn dikke bakken. Daar steekt hij altijd een hoop geld in, om de auto vervolgens na een jaartje weer te verkopen. Vandaag is het weer zover: Jon Olsson doet weer een auto van de hand.

Het gaat deze keer om een auto die voor Jon Olsson-begrippen vrij ingetogen is. Er zit namelijk geen dakkoffer op en ook geen camouflagewrap. Dat betekent natuurlijk niet dat dit een standaard Rolls-Royce Phantom EWB is. Integendeel.

De auto is volledig zwart gemaakt én heeft de Rolls een complete Mansory-behandeling gekregen. Daarbij is geen gebruik gemaakt van gewoon carbon, maar van forged carbon (je weet wel, met granieten keukenbladmotief). De velgen zijn ook bijzonder: die zijn speciaal gemaakt voor Jon Olsson door Brixton.

Er is meer aangepast dan je op het eerste gezicht zou denken, want onderhuids zijn er ook nog wat modificaties. De motor heeft een krachtkuur gekregen, er is een grotere intercooler gemonteerd en daarnaast zijn het inlaattraject en het uitlaatsysteem aangepast. Het resultaat is 800 pk.

Deze Phantom had af fabriek geen sterrenhemel. Dat is een beetje armoedig, dus die is er achteraf alsnog ingebouwd. Ook de Rolls-Royce logo’s op de hoofdsteunen zijn een latere toevoeging. Verder is het hele interieur zwart gemaakt, in lijn met het exterieur. Kortom: Jon Olsson heeft kosten nog moeite gespaard om deze Phantom naar zijn smaak te maken.

Het leuke is dat dit alles door een Nederlands bedrijf is gedaan. DTMobility in Oisterwijk was namelijk verantwoordelijk voor de ombouw. Zij bouwden eerder ook al de G 500 4×42 Cabrio (beter bekend als Lord Hans) voor Jon Olsson.

Jon is inmiddels alweer uitgekeken op de Rolls-Royce Phantom, want de auto staat nu te koop bij het Zweedse Select Cars. Zij vragen er een kleine 6 miljoen Zweedse kronen voor, wat omgerekend zo’n 510.000 euro is.

Dat is nog best een hoop geld voor een occasion, maar een nieuwe Phantom EWB kost je in Nederland minstens 560.000. Bovendien is deze auto ook nog zo goed als nieuw, want er staat nog maar 9.900 km op de teller. Het moet alleen je smaak zijn.