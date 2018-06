Politie neemt drie Porsches uit Venlo in beslag

Inleveren, die illegale handel.

Meestal vindt spanning en sensatie omtrent “genotsmiddelen” plaats in het zuiden van ons land, dit keer echter niet op de plek waar je het verwacht. In Limburg deed de politie een groot onderzoek naar verdovende middelen en nam daarbij een lekkere buit in beslag. Naast horloges, cash geld en een groot aantal sigaretten is er ook een drietal Porsches in beslag genomen door de agenten. De eigenaar van de auto’s, een man uit Venlo, werd in Düsseldorf aangehouden voor illegale praktijken.

Een nette score dus. Overigens is één van de Porsches een gloednieuwe 911 met bijpassend gepersonaliseerd kenteken waar 911 in staat verwerkt. Het handeltje van de man in kwestie was dus geen kattenpis. Blijkt maar weer dat er in de onderwereld vele manieren zijn om een grote bak zwart geld te verdienen. Totdat je er mee gepakt wordt natuurlijk.

De inbeslagname is een onderdeel van een grote actie van Nederlandse en Duitse politiekorpsen. Hiermee proberen ze dergelijke illegale handelaren op te rollen zodat we weer veilig kunnen slapen. Voor onze zuidelijke lezers is het in ieder geval weer een stukje veiliger geworden.

Image-credit: een nieuwe Targa zoals die onder andere is ingenomen, ter illustratie. Gefotografeerd door @hhitalia.