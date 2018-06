Deze Golf heeft meer pk dan een Ferrari 488 Pista

En historisch verantwoorde uitlaten.

In de huidige tijd is de hot hatch qua vermogen op zijn hoogtepunt. Audi en Mercedes hebben een soort wapenwedloop met de RS3 en A45, waar de RS3 nu 400 pk levert en de A45 daar naar verluid ver overheen gaat. De wat mildere hete hatchbacks lopen daarom ook hoog op in de cijfers, met de huidige Golf R (rijtest) die zo’n 310 pk levert. De vraag is dan eigenlijk: zitten we nog wel te wachten op een hatchback met nog meer pk?

“Ja!” aldus HGP Turbonachrüstung GmbH. Dit Duitse bedrijf pakt een Golf R van na de facelift en lepelt er een 3.6 liter grote V6 in, zoals vroegâh. Schroef er twee turbo’s op en zo’n motor kan flink oplopen in de cijfers. HGP neemt dat echter vrij letterlijk, want de Golf heeft nu 740 (!) pk. Ter vergelijking: dat is meer dan een McLaren 720S, Ferrari 488 Pista of Porsche 911 GT2 RS, pas bij auto’s als de Lamborghini Aventador S (ook 740 pk) en Ferrari 812 Superfast (800 pk) troef je dit aantal pk af. HGP peutert het dus gewoon uit een zwaar geblazen zespitter. Heilige schijt!

Nürburgringtijden van de hyper-R hoef je overigens niet naast die van de Senna, GT2 RS of 488 Pista te leggen, want het blijft een Golf tegen supercars. Dat betekent echter niet dat hij geen bochten kan nemen, want er is het nodige gedaan met het onderstel en de remmen. Vandaar dat er OZ-Racing-velgen onder liggen, esthetisch toch een minpuntje. Een esthetisch pluspuntje zijn de uitlaten: in het midden maar niet recht naast elkaar, zoals de oude R32’s. En de Kever, maar dat vergeten we dan maar even.