Wordt dit een nieuw succesnummertje van Porsche? [video]

Het zou zomaar kunnen dat Porsche met een moderne 911 Safari een gat in de markt heeft gevonden.

In een wereld waarin cross-overs mateloos populair zijn is het eigenlijk gek dat er nog geen opgehoogde coupé bestaat. Natuurlijk, je helpt er de sportieve wegligging mee om zeep, maar het heeft ook voordelen. De auto wordt er praktischer door én het ziet er heel cool uit. Dat laatste is vaak al genoeg reden voor mensen om iets te kopen.

Op dit moment hebben zowel Porsche als Lamborghini een off-road sportwagen in de pijplijn zitten. Ze zien dus allebei markt voor dit type auto. Porsche kan natuurlijk ook het ‘historische verantwoord’-argument gebruiken. De 911 is in het verleden immers ook ingezet in de rallysport.

Dat er een nieuwe 911 ‘Safari’ aan zat te komen wisten we al een tijdje. De naam weten we trouwens nog niet zeker, maar we noemen de auto gemakshalve even Safari. De auto was al eerder gesignaleerd op de Nordschleife, maar nu zijn er weer nieuwe beelden.

De eerdere testauto’s zagen er gewoon uit als opgehoogde 992 Carrera’s, maar nu zien we nog wat meer verschillen. Wat vooral opvalt is de spoiler. Die lijkt op die van de Turbo, maar is net even anders. Verdere verschillen met de reguliere 911 zijn de wielkastverbreders en de voorbumper met grotere luchtinlaten. Ook lijkt er een extra koeling aanwezig te zijn in de motorkap.

Porsche heeft al eerder gespeeld met het idee van een moderne 911 Safari. In 2012 bouwden ze namelijk de bovenstaande Vision 911 Safari op basis van de 991. Deze werd in eerste instantie niet aan het publiek getoond, maar in 2020 liet Porsche de auto alsnog zien. Dat smaakte naar meer, dus we zijn heel benieuwd naar de 911 Safari.

