Haas weigert Russen geld terug te betalen

Sterker nog: Haas wil juist meer geld zien van Uralkali.

Op sportief vlak is het jaar helemaal niet slecht begonnen voor het team van Haas. Integendeel, het team heeft nu al meer punten gescoord dan in de afgelopen twee seizoenen bij elkaar. Op financieel gebied lijkt het wat minder te gaan. Je hoofdsponsor verliezen is geen lekker begin van het jaar.

Uralkali had al €12 miljoen betaald, maar nu Haas de banden verbroken heeft eisen de Russen hun geld terug. Vorige maand dreigden ze al met juridische stappen. Inmiddels is bekend hoe Haas hierop gereageerd heeft. Uit een brief die Motorsport.com heeft ingezien blijkt dat het team keihard weigert het sponsorgeld terug te betalen.

Haas verdedigt dit door te zeggen dat Uralkali het contract geschonden heeft. Er stond namelijk een clausule in het contract dat de sponsor niet het imago van het team zou mogen schaden. En dat hebben ze nu dus wel gedaan, in de optiek van Haas.

Haas ziet daarom geen reden om het reeds betaalde sponsorgeld terug te betalen. Sterker nog: ze eisen nog meer geld van de Russen. Ze willen nog eens €8 miljoen zien ter compensatie van de winst die ze misgelopen denken te hebben.

Haas heeft ook het salaris van Mazepin niet uitbetaald. Uralkali zou volgens het contract ook nog Mazepin’s Formule 1-auto van vorig jaar krijgen. Ook die gaat Haas niet geven, tenzij Uralkali met de extra €8 miljoen over de brug komt.

Uralkali zal het hier natuurlijk niet bij laten zitten, dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Het team van Haas en hun voormalige titelsponsor zullen het hoogstwaarschijnlijk in de rechtbank uit moeten vechten.

Bron: Motorsport.com