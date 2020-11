Nooit eerder vertoond: nog meer bloedgave Porsche Concepts - Autoblog.nl

Smullen: Porsche gunt ons een blik in de schatkamer.

Concept cars bieden ontwerpers de kans om los te gaan zonder dat ze aan allerlei vervelende eisen hoeven te voldoen. Dit levert vaak pareltjes op. We zetten hier op Autoblog regelmatig gave concept cars uit het het heden en het verleden in de schijnwerpers, maar er zijn ook concepts die nooit het daglicht hebben gezien. Porsche blijkt nog een hele voorraad aan bloedgave concepts op voorraad te hebben. Vanochtend liet collega @rubenpriest er al drie zien, maar dat was nog maar het topje van de ijsberg. Porsche heeft nu namelijk het hele blik met nog niet eerder vertoonde concept cars opengetrokken.

Porsche Le Mans Living Legend

Concept cars kunnen een mooie gelegenheid zijn om een moderne interpretatie te maken van een legendarische auto is het verleden. En laat Porsche nu net een rijke historie hebben. Deze eerste auto is dan ook een concept uit deze categorie. De auto is een eerbetoon aan de Porsche 550 Le Mans uit 1953. Hoewel de 550 alom bekend is als Spyder, was de eerste Le Mans-versie een dichte racewagen. Dit concept, dat stamt uit 2016, is dat daarom ook. Laat je niet misleiden door de koplampen en achterlichten: de basis is een Boxster en geen 911.

Porsche 904 Living Legend

Nog eentje in de categorie ‘eerbetoon aan een legendarisch model uit het verleden’: de 904 Living Legend. Toch is dit een iets ander verhaal. Dit concept ontstond namelijk niet in eerste instantie als eerbetoon aan de 904. Er werd een hele andere auto als uitgangspunt genomen. Porsche was namelijk geïnteresseerd in de Volkswagen XL Sport Concept, een lichtgewicht sportwagen op basis van de XL1. Daarom bouwden ze deze 904 Living Legend. Dankzij de carbon monocoque en de V2-motor die overgenomen zijn van de XL Sport, weegt deze auto maar 900 kg. Omdat Porsche dit concept vond passen bij de 904, hebben ze dit concept naar dit historische model vernoemd.

Porsche 916

Een Porsche 916 is er nooit geweest. Een prototype voor de 916, op basis van de 914, is er wel geweest in de jaren ’70. De 916 was een iets sportievere 914 die de Ferrari Dino het leven zuur moest gaan maken. Daar is het alleen nooit van gekomen. Deze futuristische moderne 916 met vier elektromotoren in die wielen is er evenmin gekomen. Dit is niet zo verwonderlijk want dit concept oogt niet direct productierijp.

Porsche 911 Safari

Een concept dat een stuk realistischer oogt is deze Vision 911 Safari. We hebben al aardig wat 911’s voorbij zien komen die geïnspireerd zijn op de Safari, maar Porsche had dus zelf stiekem ook al zoiets gedaan met de 991. Dit deed Porsche al in 2012, maar dat hebben ze destijds dus niet wereldkundig gemaakt. Gelukkig doen ze dat nu alsnog. De 911 in kwestie is verhoogd en voorzien van onder meer bredere wielkasten, extra verlichting, racekuipen en een rolkooi. De Martini-striping is de kers op de taart. En het goede nieuws is: het lijkt erop dat Porsche daadwerkelijk een Safari op de markt gaat brengen op basis van de 992.

Porsche Macan Safari

De 911 is niet de enige Porsche die een Safari-behandeling heeft gekregen. De Macan heeft namelijk ook een Safari-trim gekregen. Misschien minder cool dan een rally-911, maar wel iets logischer. Op het eerste gezicht lijkt de Macan alleen wat opgehoogd te zijn en wat bredere wielkasten te hebben, maar er is meer aan de hand. Dit is namelijk een driedeurs Macan. Het zou een leuke tegenhanger zijn geweest voor de Evoque. Dat gaat alleen niet meer gebeuren, want dit concept stamt al uit 2013.

Porsche 960 Turismo

Een vierdeurscoupé van Porsche hoeft niet per se heel goed uit te pakken. Dat bleek uit het enigszins discutabele design van de eerste generatie Panamera. Porsche kan echter wel degelijk een fraaie sedan neerzetten. Dat blijkt uit deze 960 Turismo uit 2016. Hoewel de voorkant meer aan de 918 doet denken laat de achterkant duidelijk zien waar dit model toe geleid heeft: de Porsche Taycan. De Vision Turismo heeft niet alleen de Taycan beïnvloed. De doorlopende lichtbalk is nu namelijk op alle Porsches terug te vinden.

Porsche Vision 918 RS

Er zijn genoeg fabrikanten die een hypercar of circuitauto alleen als concept tonen. Porsche ging echter verder dan dat en bouwde ook daadwerkelijk een hypercar in de vorm van de 918 Spyder. Daarnaast heeft Porsche ook een reeks hypercar-concepten ontworpen. Vanochtend lieten we al de 919 Street zien, maar er is meer. Deze 918 RS bijvoorbeeld. Dit concept is nog vrij recent, want het dateert van vorig jaar. Qua looks is de 918 RS een stuk extremer dan de 918, maar desondanks is deze auto ontworpen met zowel het circuit als de straat in gedachten.

Porsche Vision 920

Hoewel de nieuwe hypercarklasse fabrikanten weer verplicht straatversies te bouwen, was dat de afgelopen jaren niet het geval voor Le Mans-raceauto’s. Porsche heeft zich ook teruggetrokken uit deze tak van sport. Desondanks heeft Porsche vorig jaar wel een concept gemaakt van een straatversie van een LMP1-auto: de Vision 920. Een extreme auto, die toch prettig op het netvlies ligt.

Porsche Vision E

Minsten zo extreem als de Vision 920, maar wat minder fraai: de Vision E. Dit concept stamt eveneens uit 2019. Dat jaar was Porsche blijkbaar in de ban van hypercars, want toen presenteerden ze ook al de 917. De auto die je hier ziet is geïnspireerd op de Formule E. Het idee was dat klanten ook een dergelijke auto zouden kunnen kopen om mee te racen.

Porsche 906 Living Legend

Hypercar concepts maken is niet iets wat Porsche alleen de laatste jaren doet. In 2005 maakten ze namelijk al deze 906 Living Legend. Dit concept is dus al 15 jaar oud, maar ziet er net zo futuristisch uit als de meer recente concepts. De Porsche 906 diende als inspiratiebron. Dat is vooral goed te zien in de voorkant en de in de algehele proporties. De inspiratie voor de achterkant is duidelijk elders gehaald.

Hoewel het mooi is om al deze concepts te zien is het wel jammer dat er niet een aantal realiteit zijn geworden. Welke auto uit dit lijstje moet Porsche volgens jullie zo snel mogelijk in productie nemen? Roept u maar!