Wordt er een beetje geladen in het buitenland?

Dat is toevallig, de ANWB heeft dat tot op de puntjes bijgehouden.

De zomer van 2025 zit erop en dat betekent dat we niet alleen vakantiefoto’s terugbladeren, maar ook de laadsessies van half elektrisch rijdend Nederland. Want ja, de EV heeft definitief zijn plek op de camping veroverd. Waar je in de jaren ’70 nog met een Daf of Simca naar Zuid-Frankrijk tufte, ging je deze zomer net zo makkelijk met een Kia EV3, Tesla Model Y of een exotische BYD richting de Côte d’Azur.

En dat werd massaal gedaan. Met de ANWB-laadpas werd er geladen van de Noordkaap tot in Cyprus en van IJsland tot in Andorra. Meer dan een miljoen keer ging de stekker erin, vaak bij snelladers onderweg naar de vakantiebestemming. In Nederland duurt een laadsessie gemiddeld ruim zes uur, maar op vakantie was het vaak een uurtje of twee. Logisch: niemand wil op de Route du Soleil de hele dag naar een laadpaal staren.

Leuke feitjes? De verste laadsessie was op Cyprus, bijna 3.000 kilometer van Nederland. In het Noorse Honningsvåg werd de noordelijkste sessie geregistreerd, een half uur rijden van de Noordkaap. En op het Britse eiland Jersey werd dit jaar twaalf keer geladen, terwijl er vorig jaar nog helemaal niemand met een ANWB-pas terechtkon.

Niet overal ging het vlekkeloos. Vooral in Spanje waren er klachten over laadpunten op de bestemming die niet of nauwelijks werkten. Zwitserland bleef zoals altijd het duurst met bijna een euro per kilowattuur. In Oostenrijk werd opvallend goedkoper geladen dan tijdens de wintersport. Blijkbaar letten vakantiegangers in de zomer beter op kleeftarieven…

Kortom: elektrisch vakantie vieren is allang geen experiment meer, maar gewoon de realiteit. En ja, er zijn nog hobbels, maar wie deze zomer op Cyprus, in Griekenland of boven de poolcirkel laadde, kan straks aan de keukentafel in ieder geval zeggen: “Met de EV kom je écht overal.”