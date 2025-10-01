Het beste merk ter wereld heeft een nieuwe parel in de stal

Alleen met dat stuur zijn we het helemaal niet eens…

Het beste merk ter wereld, daar hebben we het over. En dat is niet eens subjectief, zeker als we naar betrouwbaarheid kijken. Want er is 1 merk dat al sinds jaar en dag bovenaan staat als het daarop aankomt.

Inderdaad, Lexus. Wat anders?

En daar hebben ze weer iets bedacht waarmee ze de rest van de autowereld op gaan schudden. Of althans, dat misschien niet. Maar wel weer een auto die heel betrouwbaar is, zelfs met batterijen.

Dat is de vernieuwde Lexus RZ, en die is vanaf vandaag te bestellen. En er s iets speciaals met die auto; de RZ is namelijk de eerste Lexus met steer-by-wire, waarmee je stuur en wielen digitaal met elkaar praten. Dat klinkt futuristisch, en eerlijk gezegd ís het dat ook. Ja, want zelfs de Formule 1 gebruikt dat nog niet, terwijl die lui over het algemeen best vooruitstrevend zijn.

Alleen de manier waarop je dat bedient vinden we niks. Zelfs het beste merk ter wereld vergist zich weleens en rust deze auto uit met zo’n gruwelijke yoke. Die bij Elon ook zo’n succes was, weet je nog?

Het beste merk heeft een nieuwe parel in de stal

JDe RZ dus, niet te verwarren met die ándere, die wel legendarisch, maar iets minder betrouwbaar is. In de Japanse RZ heb je drie smaken. De RZ 350e Luxury Line bijt het spits af vanaf € 53.995. Wie iets meer glans wil, kan kiezen voor de RZ 350e 35th Edition, die voor € 58.995 extra luxe goodies meebrengt.

En voor de echte verwende chauffeur is er de RZ 500e President Line, die met vierwielaandrijving, 300 kW (408 pk) en een sprint naar 100 km/u in 4,4 seconden de kroon spant. Die staat in de prijslijst vanaf € 66.495.

Binnenin is het helemaal 2025. Zo zijn er achtvoudig verstelbare stoelen die verwarmen en ventileren, glas dat lawaai tegenhoudt, een 14-inch infotainmentscherm en een batterij veiligheidssystemen die zelfs je schoonouders geruststellen.

Maar dat is nog niet eens het allerbeste van deze auto. Lexus geeft je namelijk een gratis EV-coaching . Dat is 75 minuten één-op-één uitleg over hoe je batterij en systemen het slimst gebruikt. En daar doen ze ook nog een batterijgarantie bij die kan oplopen tot 15 jaar of 1.000.000 kilometer. Ja, dat lees je goed. 1 miljoen kilometer. Hallo zeg, da’s zelfs voor Lexus best ver!

Goed, wil je zo’n Lexus RZ op de oprit, ga dan gauw naar de dealer om de hoek (of online) en scoor er eentje. Hup, in de beentjes!