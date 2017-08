Wordt het tijd dat Mercedes kiest tussen HAM en BOT?

De Duitse renstal heeft een luxeprobleem.

Waar Ferrari bijvoorbeeld te maken heeft met één titelkandidaat en één Fin die het allemaal welletjes lijkt te vinden, heeft Mercedes liefst twee coureurs op de payroll staan die in principe mee kunnen doen om de eindoverwinning.

Valtteri Bottas kwam als noodoplossing naar Mercedes omdat Nico Rosberg zijn helm verruilde voor een cocktail met een parasolletje. Na een ietwat kalm begin van het seizoen heeft Bottas z’n draai gevonden. Teamgenoot Hamilton is vaak nog de (iets) snellere, maar de Fin is steeds meer een factor om rekening mee te houden.

Bottas heeft onlangs dan ook aangegeven dat hij niet in de schaduw van Hamilton wil staan. Hij benadrukt dat beide teamgenoten hetzelfde worden behandeld en Valtteri vond het dan ook normaal dat Hamilton zich in de laatste bocht van de GP van Hongarije aan de afspraak had gehouden.

Dat was inderdaad een mooi gebaar van Hamilton en voor de neutrale toeschouwer is het alleen maar mooi dat beide coureurs gelijk behandeld worden, maar is het misschien tijd dat Mercedes voor één van de twee titelkandidaten kiest en daar alle pijlen op richt?

Vorig jaar had Mercedes nog geen serieuze tegenstand van Ferrari en dus konden Hamilton en Rosberg tot de laatste race vechten om de titel. Dit jaar zijn de Italianen wél een geduchte concurrent en dus lijkt het meer voor de hand liggend dat één van de twee coureurs de meeste aandacht krijgt. Bovendien doet Ferrari precies dat, zoals we in de eerste alinea ook al aanstipten.

Vraag van vandaag: wordt het tijd dat Mercedes “kiest” of geniet de huidige aanpak juist je voorkeur? We zijn benieuwd!