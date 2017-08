Zo reageert Musk op geannuleerde bestellingen

Je denkt dat de grote baas zich druk maakt om een paar klanten die afzien van hun bestelde Model 3?

Think again! Maar we beginnen bij het begin. Na de Roadster, de Model S en de Model X is het de beurt aan de Model 3 om de liefde voor elektrische auto’s bij het grote publiek aan te wakkeren. De “people’s EV” werd zo lang gehyped dat iedereen heel veel mensen er eentje willen hebben.

Zo bracht Tesla onlangs naar buiten dat er dagelijks gemiddeld 1.800 orders voor de bescheiden elektrokar worden genoteerd. In totaal hebben 518.000 mensen kenbaar gemaakt interesse in een Model 3 te hebben. Daarvan zouden 63.000 potentiƫle klanten alsnog hebben afgezien van hun bestelling. Het is overigens niet zo dat al die mensen binnen een week hun aanbetaling hebben teruggevraagd. De annuleringen zouden over een periode van een jaar zijn ontvangen.

Voor veel bedrijven en topmensen is dat wellicht een aderlating van jewelste, maar Elon Musk wist een mooie draai aan het verhaal te geven:

“Those cancellations occurred over the course of more than a year,” Musk said on the call. “I think [these numbers] are inconsequential. With a small amount of effort we can easily drive the Model 3 reservation number to something much higher but there’s no point. It’s like if you’re a restaurant and you’re serving hamburgers and there’s like an hour and a half wait for hamburgers, do you really want to encourage more people to order more hamburgers?”