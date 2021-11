Hot hatch met chippotentie en automaat: Autoblog advies

Downsizen heeft zo zijn voordelen, ook als je een Hot hatch met chippotentie zoekt!

Soms denk je dat je in de maling genomen wordt. Dat gevoel hadden we heel even toen we een mailtje kregen van Ruben. Hij is namelijk op zoek naar het volgende: een praktische hot hatch met chippotentie. Nu hebben wij een Ruben op de redactie (@rubenpriest) die toevallig een hot hatch met chippotentie op de oprit heeft staan.

Maar toen we keken naar het formulier dat hij had ingevuld, bleken er meerdere Rubens te zijn op deze wereld. Ruben rijdt op dit moment in een Ford Focus uit 2013. Hij had hiervoor een Golf VI GTI en eigenlijk vond hij dat wel heel erg fijn. Die auto was namelijk uitgerust met een DSG-automaat. Vroeger was een automaat de keuze voor mensen die pertinent niet wilden schakelen. Tegenwoordig zijn automaten al een tijdje sneller én zuiniger dan een handbak.

De rest van de wensen en eisen voor een hot hatch met chippotentie voor Ruben kun je in onderstaande tabel bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Ford focus ST3 2013, Golf GTI mk6 2012, fiat Grande Punto 1.4T Koop / lease: Koop Budget: 23000/max 25000 Jaarkilometrage: 12500 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Automaat Gezinssamenstelling: Vriendin (binnen aantal jaren kinderen) Voorkeursmerken / modellen: BMW No-go merken / modellen: Moet wel een paar kratten bier in de kofferbak passen.

Volkswagen Golf GTI Clubsport

€ 24.950

2016

70.000 km

In principe is Volkswagen het meest logische merk om naar te kijken als je zoekt naar een hot hatch met chippotentie. Er zijn namelijk een heleboel Golfs die voldoen aan de gestelde eisen. Natuurlijk zijn er haters in de commentsecties die het saai vinden, maar dat is wel vaker het geval met goede producten. De Golf GTI biedt namelijk een zeldzaam goede balans tussen een sportieve hatchback met serieuze prestaties én dat van een fijne, luxe en comfortabele auto. Is het de heetste hatchback?

Nee. Is het zo’n auto die net als een BMW M3 of Porsche 911 op alle vlakken heel erg goed scoort? Ja. Ga sowieso voor het Performance model, die heeft namelijk een (uitstekend functionerend) sperdifferentieel. We vonden ook een Clubsport uitvoering. Deze heeft standaard de sterkere motor, automaat en sper. De fijnste allrounder is de post-facelift Golf GTI Performance. Deze heeft het fraaiste interieur, fijnste infotainment en aangenaam verbruik. Met chip scoort die altijd nog 300 pk.

Mercedes-Benz A45 AMG (W176)

€ 24.950

2014

160.000 km

Aanvankelijk wilden we de Mercedes-Benz A250 aanraden. Maar die heeft 211 pk en kan met veel pijn en moeite naar 240 pk worden getild. Ook is dat niet echt een bijzonder sportieve en lekker comfortabele hatchback, terwijl de prijzen flink zijn. De A45 AMG valt binnen het budget, maar dan wel met flink wat kilometers. Bijzonder is de 2.0 motor die 360 pk levert.

Dat is gewoon af-fabriek, petje af. Je kunt een rappe A-Klasse nog tunen, maar nodig is het in elk geval niet. Standaard heb je ook altijd vierwielaandrijving en een automaat. Qua luxe zit je meestal wel goed. Nadeel is dat het apparaat rammend ordinair is. De legende wil dat je standaard een panterprint legging mee krijgt voor je eega. De prestaties zijn indrukwekkend, dat dan weer wel.

Audi S3 Sportback (8V)

24.990

100.000 km

2014

Alles van de Golf, maar dan in een luxer pakket. Het is overigens te makkelijk om te zeggen dat het een luxe Golf is. Daarvoor zijn er wel een paar grote verschillen met de VW en de Audi. Een groot voordeel is de 2.0 TFSI-motor die je in dit geval kunt kietelen naar zo’n 400 pk. De S3 heeft vierwielaandrijving middels een haldex-koppeling, maar níet het sperdifferentieel op de vooras. Ook zijn S3’s over het algemeen iets luxer uitgerust, maar dat is zeker geen garantie. 18” gegoten wielen, stoffen bekleding en dergelijke komen gewoon voor.

Als je wilt kun je kiezen uit een fraaiere S3 Limousine, alhoewel die aanzienlijk minder praktisch is. Ook een driedeurs is mogelijk. Let op, de S3 is er ook met handbak geweest. De S3 met S Tronic is aanzienlijk sneller en zuiniger op papier. Op asfalt is de handbak leuker, maar de S Tronic doet zijn werk (zeker na updates) uitstekend. Check hier het dossier van de Audi S3 van Ruben, Ruben!

Alfa Romeo Giulietta 1750 TBI Veloce TCT (940)

€ 23.450

2016

45.000 km

Tsja, in principe voldoet deze aan de wensen en eisen voor een hot hatch met chipotentie. Laten we beginnen met de voordelen. Het is een fraai hatchback om te zien. Met name die achterzijde mag er zijn. Nog een voordeel: het motortje is goed bij de les. Ook zit het met de uitrusting wel snor bij de meeste uitvoeringen. Maar wat is dan de olifant in de kamer? Ondanks de ‘Veloce’-badge is dit natuurlijk de oude Giulietta Quadrifoglio.

Sinds 2011 is dat model nauwelijks veranderd. Natuurlijk zijn er wel wat kleine wijzigingen, maar wij zouden aanraden een keurig exemplaar voor 15.000 euro te zoeken als je een snelle Giulietta zoekt. Om te tunen is er wel wat mogelijk, maar Alfa-tuners zijn duidelijk minder dik gezaaid dan Volkswagen tuners. Wel heb je met Savali en Squadra niet heel erg veel extra adressen nodig, toch?

BMW M135iA (F20)

€ 24.950

2014

95.000 km

Als we de S3 van Ruben behandelen, kan de M135i van Martijn én Wouter niet ontbreken. Ook dit is een Hot Hatchback met chippotentie. Wel moet je even opletten dat je de M135i met 326 pk hebt, niet de 320 pk-versie. Die 6 pk is niet het verschil, maar de EWG (elektrische wastegate) wél. De motor is het absolute hoogtepunt van de auto. Je kunt de BMW M135i met xDrive krijgen, maar het is maar de vraag of je dat moet willen. De auto wordt er erg zwaar van. De automaat is een pareltje, maar niet direct een heel sportieve transmissie. Er is ook een XHP-modificatie mogelijk, overigens.

De handbak is stiekem veel leuker. Wel is het een auto die schreeuwt om een paar modificaties om écht lekker te sturen. Denk aan andere dempers, veren (schroefset!), anti-rollbar en het liefst een sper. Oh ja, houd er rekening mee dat de M135i serieus zuipt, terwijl die viercilinders juist eventueel iets zuiniger kunnen zijn. Tip: een 125i met M Sport-pakket is een prima alternatief als je een zescilinder overkill vindt. Die zijn vrij eenvoudig naar 270-280 pk te tillen.

Volvo V40 T5 R-Design

€ 22.900

2015

80.000 km

Het hoeft niet altijd sportief te zijn. De Volvo V40 bewijst dat. Ondanks dat de auto in basis afstamt van de Focus (het is een doorontwikkeling van dat platform), is het geen scherp sturende hatchback. Wel is het een heel erg fijne auto om mee onderweg te zijn. De T5-motor is in de vroege uitvoeringen nog een échte Volvo motor, de 2.5 vijfcilinder turbo met 254 pk. Deze klinkt bijzonder lekker. De automaat die eraan gekoppeld is, is niet denderend. Zeker niet als je een wat sportievere rijstijl hebt.

Die automaat zorgt er tevens voor dat de tunings-mogelijkheden redelijk beperkt zijn. Latere versies hebben de 2.0 viercilinder die overigens ook prima te chippen is. Ook hier even rekening houden met wat de automaat aankan. Het is een chique auto met een keurig voorkomen. Je hoeft ‘m trouwens niet eens als R-Design te kopen, hij is er ook in luxere uitvoeringen.

Seat León Cupra 280 (5F)

€ 25.750

2015

50.000 km

Ja, we hebben gekeken naar andere merken van andere concerns. Alleen is het helaas een feit dat de Honda Civic Type-R, Renault Mégane R.S., Hyundai i30N, Ford Focus ST en dergelijke alleen met handbak zijn geleverd. Althans, de modellen die in het budget vallen. De Seat León Cupra is de budget-uitvoering van de Golf GTI. Het leuke is dat je wel de motor uit de S3 hebt. De León Cupra kent een Impreza-esque fanbase. Je ziet relatief weinig visuele opsmuk, maar als het gaat om technische tuning zoals aanpassingen aan motor en onderstel, dat de mogelijkheden eindeloos zijn.

Nog een voordeel van de Seat Leon is de scherpe prijsstelling. Voor 25 mille heb je een relatief jonge León Cupra 280 mét automaat, vijf deuren en de gave sportkuipen. Het interieur is niet zo fraai als dat van een Golf of S3, maar het is functioneel en gewoon keurig. Om te rijden is het de leukste van de 3. Het lage gewicht en het puike onderstel maken het een bijzonder leuke auto. En ook bij deze motor is met gemak 400 pk mogelijk met een paar eenvoudige aanpassingen.

