Mercedes-Benz CLS (C218) 2011-2018 Occasion Aankoopadvies

Sommige auto’s hebben sexappeal, de Mercedes-Benz CLS generatie 2011-2018 is er een van. Waar moet je op letten als je zo’n CLS koopt? Tijd voor een occasion aankoopadvies.

Een C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, AMG GT 4 Door, EQE en ook nog een EQS: je zou denken dat de klant dan genoeg te kiezen heeft als het gaat om grotere limousines. Maar nee, volgens Mercedes-Benz past er ook nog een prima een CLS tussen.

Bij Mercedes-Benz heb je altijd genoeg te kiezen. Ook in de periode 2011 tot 2018 was er keuze in overvloed. In die periode heeft Mercedes-Benz de CLS generatie C218 geleverd. Nu een zeer aantrekkelijke occasion want ze zijn relatief gezien best te betalen en je krijgt veel auto voor je euro’s.

Van C219 naar C218

Maar eerst nog even een terugblik. De CLS dus. Hij valt tussen de E-Klasse en S-Klasse in. De eerste generatie verscheen alweer in 2004. Dit model had de interne codenaam C219. Begin 2011 werd die CLS opgevolgd door de tweede generatie: de C218 (W218 voor Amerikaanse markt), ook al vond de onthulling al eind 2010 plaats.

Van dit model verscheen ook een Shooting Brake, de X218. Net zoals de CLS geen coupé is, is de Shooting Brake geen shooting brake. Het model houdt het midden tussen een liftback en een stationwagon. De Shooting Brake is misschien wel een van de fraaiste estates ooit.

Facelift voor CLS in 2014

In 2014 onderging deze tweede generatie CLS een facelift. Met name die generatie is populair op de occasionmarkt. De auto kreeg toen niet alleen een andere grille, gewijzigde bumpers, nieuwe lichtunits en een opgewaardeerd interieur, ook de motoren werden verbeterd en Mercedes-Benz introduceerde een 9G-tronic automaat. Over de motorvarianten zometeen meer informatie.

Fantastisch comfort

De Mercedes-Benz CLS blinkt uit in comfort. Het is een heerlijke kilometervreter met een fijne wegligging, comfortabele stoelen en een kwalitatief hoogwaardig interieur. Als vierdeurs coupe is ie natuurlijk heel fraai, maar kijk ook eens naar de CLS Shooting Brake. Dat is de stationwagonvariant van de CLS en misschien wel een van de meest sexy estates ooit gebouwd. Bovendien heb je dan wat meer bagageruimte.

In 2018 verscheen de derde generatie CLS (C257). Toen viel het doek voor de tweede generatie Mercedes-Benz CLS die in dit occasion aankoopadvies centraal staat. Die auto heeft natuurlijk weer op diverse fronten grote stappen gezet. Toch mag de tweede generatie CLS er ook nog zijn. Het is een auto die ook naar hedendaagse maatstaven nog prima kan meekomen, helemaal als je oog valt op de faceliftversie.

Motoren Mercedes-Benz CLS C218

De CLS heeft een rijke veiligheidsuitrusting, is vrijwel altijd van alle gemakken voorzien en heeft heerlijke motoren. Daarover gesproken: het was nog een hele uitdaging om inzichtelijk te krijgen welke motorvarianten Mercedes-Benz geleverd heeft. Het zijn in ieder geval stuk voor stuk aandrijflijnen met een automaat. Van elektrificatie was bij deze generatie CLS nog geen sprake. Je hebt daardoor keuze uit benzine of diesel.

Diesel

CLS 220 d – 170 pk & 400 Nm – 4-cilinder

CLS 250 d – 204 pk & 500 Nm – 4-cilinder

CLS 350 d – 258 pk & 620 Nm – V6

Benzine

CLS 350 – 306 pk – V6

CLS 400 – 333 pk & 480 Nm – V6

CLS 500 – 388 pk – V8

CLS 500 – 408 pk & 600 Nm – V8

CLS 63 AMG – 525 pk & 700 Nm – V8

CLS 63 AMG – 557 pk & 720 Nm – V8

CLS 63 S AMG – 585 pk & 800 Nm – V8

Even een kleine kanttekening: Mercedes-Benz hanteerde voor de diesels in het begin nog gewoon een CDI-aanduiding, maar later werd dat aangepast naar een kleine ‘d’. Je vindt dus CLS-occasions met een dieselmotor met ‘CDI’ alsook een ‘d’ in de naam. Als een CLS de aanduiding ‘4Matic’ in de naam heeft, dan gaat het om een variant met vierwielaandrijving. Daardoor kunnen wel extreem lange namen ontstaan. Een voorbeeld: Mercedes-Benz CLS 63 S AMG 4Matic Shooting Brake. We bedoelen maar…

Aandachtspunten

Goed, tot zover even een korte introductie over de Mercedes-Benz CLS, generatie C218. Tijd om het te gaan hebben over de aandachtspunten. Want waar moet je op letten bij een CLS van deze generatie?

Met de betrouwbaarheid van de Mercedes-Benz CLS zit het over het algemeen wel snor. Maar dat komt ook doordat Mercedes-Benz diverse terugroepacties voor de CLS heeft georganiseerd. Het RDW Terugroepregister heeft zelfs drie pagina’s met informatie over terugroepacties voor de CLS. Vaak zijn er onderdelen uit voorzorg vervangen, dus echt schokkend is dit niet. Het is juist een goede ontwikkeling, want de auto’s zijn er beter van geworden.

Terugroepacties gingen onder meer over de airbag- en motorregeleenheid, de hands-off herkenning van het stuurwiel, een distributieketting die vroegtijdig kan breken of een afdichting tussen de brandstofrail en de injectors die mogelijk niet goed afdicht. Als de auto alle stappen heeft doorlopen die op het betreffende model van toepassing waren, dan moet de techniek kloppen.

Carrosserie & Interieur

Zitruimte achterin valt wat tegen, met name hoofdruimte is beperkt.

In- en uitstappen is wat lastiger door lagere zit en aflopende daklijn. Geen aanrader dus voor mensen die slecht ter been zijn.

Display van infotainmentsysteem oogt wat klein.

Elektronica

Elektronische storingen met betrekking tot het infotainmentsysteem worden wat vaker genoemd online, met name bij modellen van voor de facelift.

Het koppelen van je telefoon kan ook een dingetje zijn. Controleer dus goed of het infotainmentsysteem werkt met jouw smartphone.

Gecorrodeerde stekkers en/of slecht aansluiting van stekkers op een computer kunnen zorgen voor foutmeldingen of afslaan van de motor.

Auto kan sleutel soms niet vinden, niet handig als je de auto wilt starten. Controleer met regelmaat de batterij in je sleutel.

Aandrijflijn

De brandstofpomp kan dienst weigeren. Dit resulteert in het niet willen starten van de motor of juist vermogensverlies tijdens het rijden. Een oplossing is meestal simpel, maar soms is vervanging van de brandstofpomp noodzakelijk.

Gebruik startkabels altijd op de manier zoals Mercedes-Benz dit voorschrijft in de handleiding. Wijk je af van de gewenste procedure, dan kunnen er foutmeldingen en storingen ontstaan.

Bij de viercilinder dieselmotoren kan het zijn dat het blok plotseling op drie cilinders loopt. Dan hoeft er vaak alleen een stekkertje vervangen te worden op één van de injectoren.

Bij de 250 CDI (250 d) zijn de Piezo-injectoren gevoelig.

Laat de automatische transmissies goed onderhouden. Regelmatige vloeistofwissels zijn nodig om eventuele slijtage te voorkomen. Met andere woorden: laat je CLS goed onderhouden bij de dealer.

De P-stand van de automaat kan soms vast zitten. Dit kan komen door een te lage accuspanning, maar schakelaar van de remlichten kan ook kapot zijn. Als het instrumentarium geen P, D of R zichtbaar is, dan kan de schakelunit zelf problemen hebben.

Aanbod Mercedes-Benz CLS op Marktplaats

Een echte bestseller is de CLS nooit geweest. Verwacht dan ook geen extreem grote aantallen op marktplaats.nl. Er staan er op het moment van schrijven ongeveer 58 exemplaren te koop. Rijden kan al vanaf 15 mille voor een CLS 350 CDI 4Matic uit 2010 met dik 250.000 kilometer op de klok. Prijzen lopen op tot 57 mille voor een CLS 350 d uit 2018 met 76.000 kilometer. Voor het totale aanbod van de Mercedes-Benz CLS kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.