WTF: iemand bestelde een roze Zagato Shooting Brake

Lak, geen wrapje.

Een beetje antidepressiva in combinatie met alcohol en cocaïne en dan Zagato opbellen. Grote kans dat dit het resultaat is geworden. Aston Martin en Zagato hebben op basis van de Vanquish enkele fraaie modellen gemaakt. Een Coupé, een Volante, een Speedster én een Shooting Brake.

Van de Shooting Brake komen 99 stuks. Kijkend naar het prijskaartje van de Coupé en de Volante zal de Zagato Shooting Brake minstens een half miljoen euro kosten. Hoewel de auto zo exclusief en zo duur is, kon een koper het niet laten om de Aston Martin in een wel heel bijzondere kleur te bestellen. Aston Martin CEO Andy Palmer liep over het terrein van de fabriek en tussen een reeks te leveren auto’s stond deze wel heel opvallende roze Zagato Vanquish Shooting Brake. De CEO kon het niet laten om wat kiekjes te maken en deze te delen via sociale media.

Wie de klant is en waar in de wereld deze Shooting Brake straks gaat rijden is niet duidelijk. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een rijke sjeik uit Dubai die in een lollige bui was, een verwende dochter uit Beverly Hills, een gekke miljardair uit India of malle Gerda die de postcodekanjer heeft gewonnen.

Het gaat hier niet om een flauw wrapje, maar om een échte kleur. Ze medewerkers van de spuiterij zullen ongetwijfeld een lollige dag gehad hebben met het spuiten van deze Aston Martin Zagato.