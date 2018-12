‘Porsche komt met Taycan Turbo als topmodel’

Turbo what?!

Één van de belangrijkste modellen van 2019, zo niet het belangrijkste model van Porsche voor volgend jaar, is de langverwachte Taycan. De eerste info over de elektrische auto werd eerder dit jaar bekendgemaakt en ook is duidelijk dat er veel vraag is naar de Porsche.

Officiële informatie over prijzen en typebenamingen zijn er nog niet, maar autojournalist Alex Roy komt met interessante informatie naar buiten. Zo beweert Roy dat Porsche de Taycan in drie varianten gaat leveren. Als Taycan, Taycan 4S en Taycan Turbo. De eerste twee varianten zijn logisch, maar de derde benaming slaat als een lul op een kersenvlaai. De Taycan is immers een volledige elektrische auto en van een fysieke turbo is totaal geen sprake.

Het zou hier gaan om een marketingtroef van Porsche. De Turbo-benaming staat voor het topmodel bij de 911 (afgezien van de GT-modellen), de Macan, de Cayenne en de Panamera. Klanten zouden de naam associëren met het beste van het beste en daarom is voor Taycan Turbo gekozen.

De Taycan Turbo zal naar verwachting wel daadwerkelijk wat toevoegen. Grote kans is dat de eerste bevestigde informatie over de Taycan gebaseerd is op de Turbo. Dit betekent 600 pk systeemvermogen en 0-100 km/u in 3,5 seconden. De Taycan en Taycan 4S zullen goedkoper zijn en zo’n 400 en 500 pk krijgen.

Volgens de journalist gaat de Taycan minder dan 90.000 dollar kosten. De 4S ergens in de 90k en de Turbo zo’n 130.000 dollar. De elektrische Porsche rolt medio 2019 van de band, met een marktlancering tegen het einde van volgend jaar.