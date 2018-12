Mitsubishi probeert het nog één keer met de Outlander

Zijn rode neon-lampen genoeg om de auto weer cool te maken?

Het eindeloze verhaal van de Mitsubishi Outlander PHEV zat vol met lachen, huilen en alles er tussenin. Bij zijn introductie in 2013 profiteerde de auto nog van enorm belastingvoordeel, te noemen 0% bijtelling(!). Dat de elektromotor zo klein is dat je er bijna niks mee bereikt, maakte niet uit. Hybride is schoon, pluggen is goed en het detail ‘twee ton zware SUV met een dikke tweeliter voorin’ werd voor het gemak even vergeten.

Dat klopt natuurlijk niet en dat gaat Mitsubishi voelen. De nieuwe Outlander blijft het proberen, maar de koek is op voor PHEV-rijders. Wil je écht schoon, dan moet je volledig elektrisch gaan rijden. De overheid heeft geen leuke bonussen meer voor een SUV met een Duracell-batterijtje naast de zuipende motor. Terecht en het resultaat is te zien: de verkopen van de Outlander kelderen als een baksteen.

Sympathie voor de Outlander is er niet. SUV’s zijn fout, nep-hybrides om subsidies te jatten zijn fout, bovendien is de styling van de Outlander, helemaal die van na de facelift, niet te bestempelen als beeldschoon. Met de Outlander moet je ook geen medelijden hebben, wel met Mitsubishi. Want de redenen om een auto van het Japanse merk te kopen zijn er momenteel niet meer. De Space Star is niet de goedkoopste maar voelt wel zo, de Eclipse is gewoon ronduit mislukt, de ASX is oud en de Outlander is nu te duur. Hier is een oplossing nodig.

Op de aankomende Tokyo Auto Salon komt Mitsubishi met een vijftal concepts. Naast bovenstaande Delica D:5, een extra stoere versie van een crossover-busje die wij hier niet krijgen, presenteert het merk van zowel de Outlander PHEV als de Eclipse Cross een extra coole versie. Eén daarvan is onderstaande donkergrijze. Je krijgt dan stoere donkere wielen en een zwarte stickerset voor de achterkant waardoor het een soort Outlander GTi wordt. Maar in plaats van GTi krijg je een grote sticker met ‘PHEV’, zodat er nog groter op je auto staat dat de overheid je niet meer spaart.

Het witte exemplaar (foto bovenaan het artikel) lijkt qua stickers subtieler. Een kleine grijze streep op de zijkant met ook de letters PHEV erin, samen met kleinere velgen, valt mee. Maar om het Dynamic Shield Design van Mitsubishi te benadrukken loopt de LED-dagrijverlichting door tot in de voorspoiler. Ohja, je krijgt ook neonlampen die een rode gloed op de straat projecteren. Zoals Fast & Furious al bijna 15 jaar niet meer doet.

Zoals eerder gezegd komen allebei deze versies ook voor de Eclipse Cross, voor zover die auto nog te redden is. Wat precies de productieplannen zijn voor de stickerbakken weten we niet, maar misschien dat de uitvoeringen van de Outlander deze kant op komen. Eigenaren van de hybride-SUV doen momenteel zelf al vreemde dingen om op te vallen in de zee van Outlanders.