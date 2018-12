Hier, alle hoeken van de Aston Martin’s Shooting Brake

Alle hoeken die er toe doen, tenminste.

Het lijkt wel alsof de hype rondom shooting brakes, die vrij recentelijk nog springlevend was, inmiddels is verdwenen als sneeuw voor de zon. Waar de shooting brake-modellen vorig jaar als onkruid uit de grond schoten, zien we tegenwoordig beduidend minder van de interessante carrosserievorm. Toch heeft Aston Martin deze week besloten om alsnog een set foto’s van de Vanquish Zagato Shooting Brake, die vorig jaar al in de schijnwerpers werd gezet, te publiceren.

De nieuwe foto’s van de Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake brengen weinig verrassingen voor de buitenzijde, maar voor wat betreft de binnenkant is dat wel anders. Vandaag krijgen we namelijk voor het eerst een écht goede kijk op het interieur van de auto. Hoewel de fotogallerij ons er aanvankelijk van probeert te overtuigen dat de auto slechts een enkele voorstoel heeft, zien we een foto later dat de Shooting Brake wel degelijk twee stoelen heeft. Ondanks het feit dat er nu eigenlijk voldoende ruimte is voor misschien nog een zitrij, hebben Aston Martin en de koetsenmaker Zagato besloten dat er in plaats daarvan juist een grote opbergruimte mag komen.

Aan de buitenzijde van de auto vinden we het merkwaardig gevormde plaatwerk van de Vanquish Zagato Shooting Brake. Hoewel de voorzijde nog een relatief hoog Aston Martin-gehalte heeft, is de achterzijde eerder te danken aan het Italiaanse Zagato. De achterkant van het dak heeft een duidelijke V-vorm die de Britse sportwagenfabrikant nog niet eerder op deze manier heeft toegepast. De auto wordt nog altijd aangedreven door de meer dan 600 pk sterke zesliter V12, die ook in het origineel ligt.

In de tussentijd hebben we de Vanquish Zagato al in verschillende vormen voorbij zien komen. Zo weten we dankzij een gebruiker op Autojunk.nl dat er tenminste een Nederlander is die de zeldzame bolide op gele platen heeft gezet. Daarnaast is ook de Shooting Brake al eens gespot op de openbare wegen. Meer daarover lees je HIER.