Nakajima, Alonso, Buemi grijpen Le Mans pole, beste NL’er P6

En zo doen we dat!

Fernando Alonso is wederom een stapje dichterbij het behalen van de befaamde Triple Crown. De #8 Toyota, die bestuurd wordt door het rijderstrio Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima en de tweevoudig Formule 1-kampioen, reed gisteravond tijdens de tweede en laatste kwalificatiesessie de snelste tijd.

Hoewel Alonso geroemd wordt om zijn indrukwekkende stuurmanskwaliteiten, was het niet de Spanjaard die de snelste vliegende ronde neerzette. In plaats daarvan was het de minst gevierde van de drie coureurs: Kazuki Nakajima. De Japanner reed zijn snelste ronde (3:15.377) tegen het einde van de kwalificatiesessie. Nakajima was tijdens de eerste kwalificatiesessie ook al de snelste van de drie. De tijd van de #8 Toyota was ruim een halve seconde trager dan het ronderecord dat Kamui Kobayashi vorig jaar vestigde. De ‘andere’ Japanner, die de #7 Toyota deelt met Mike Conway en Jose Maria Lopez, kwam ditmaal niet verder dan een 3:17.377, waarmee ze exact twee seconden langzamer waren dan hun stalgenoten.

De beste van de non-hybride LMP1-auto’s is de #1 Rebellion (3:19.449) van Andre Lotterer, Bruno Senna en Neel Jani. De auto moest net iets meer dan 4 seconden toegeven op de snelste Toyota. Op P6 vinden we de DragonSpeed van Renger van der Zande. De snelste van alle deelnemende Nederlanders deelt zijn auto met Henrik Hedman en Ben Hanley en zal voor een algemeen podium, en misschien wel een overwinning, strijden. Jenson Button start vanaf de 7e positie.

Waar Ho-Pin Tung vorig jaar tijdens de race nog tot een indrukwekkend podium kwam, heeft de Nederchinees met zijn 19e startplaats (3:27.120) een aantal auto’s in te halen om het trucje te kunnen herhalen. Racing Team Nederland is te vinden op de 23ste positie, dankzij hun tijd van 3:28.111. Het team van Ate Dirk de Jong start vanaf de 30ste positie, waarmee ze de langzaamste LMP2-auto zijn. De Ligier kwam niet verder dan een tijd van 3:39.518.

In de GTE Pro-klasse mag Porsche zichzelf op de schouder kloppen. De Duitsers hebben een heuse front row lockout, die aangevoerd wordt door de in Rothmans kleuren gehulde #91 911 RSR. Gianmaria Bruni kwam tot een tijd van 3:47.504. De Porsches worden vooral achtervolgd door de Ford’s GT en Ferrari’s 488 GTE. De BMW M8 GTE van Nicky Catsburg kwam niet verder dan een 43ste positie, dankzij een tijd van 3:50.596. Jeroen Bleekemolen start vanaf de twee-na-laatste positie. De Ferrari, die meedoet in de GTE Am-klasse, waarmee Jeroen de 24 uur van Le Mans gaat rijden wist niet sneller dan 3:54.000 te gaan.