WWF stuurt SUV's de kant van sigaretten op - Autoblog.nl

Je wordt volgens het WWF door reclame te veel verleid om SUV’s te kopen, dus moeten ze volgens de organisatie dezelfde behandeling krijgen als tabak.

De wereld is in de ban van het milieu en alle oplossingen die daarmee te maken hebben. Auto’s worden elektrisch en alternatieve aandrijfwijzen worden steeds belangrijker. Dat staat lijnrecht op een andere ontwikkeling: men wil steeds meer SUV’s.

Anti-SUV

Om het in de woorden van waarde collega @willeme te zeggen: eigenlijk is elke SUV knaak. In zeer exclusieve gevallen is de SUV een betere auto dan de ‘lagere’ versie ervan. Je levert van alles in voor een hoge zit en instap. Dan is er ook nog het feit dat er een extreem groot arsenaal van SUV’s überhaupt te koop is. Van de kleinste B-segment crossovers tot de meest lompe, belachelijk grote topklasse SUV’s. Een beetje overkill is het wel: we gaan allemaal in lompe auto’s rijden terwijl mooie sedans en hatchbacks een stille dood sterven.

WWF

Als signaal riep de milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe de Mercedes GLS uit als de grootste ‘milieuramp’ van 2020. De anti-SUV-geluiden worden nu bijgestaan door het WWF. Het World Wildlife Fund heeft hun pijlen gericht op advertenties. Zij vinden dat reclame voor SUV’s sterk verminderd tot afgeschaft moet worden. Zij nemen Frankrijk als voorbeeld: aldaar wordt men overdonderd door reclame voor SUV’s. Ondertussen worden er zeven keer zo veel SUV’s verkocht als tien jaar geleden. Een ietwat indirect verband, maar WWF ziet een connectie. Ze willen als maatregel dus de SUV’s dezelfde kant op sturen als tabak, waar ook geen reclame meer voor mag gemaakt worden.

Impact op het klimaat

In 2010 reden er zo’n 35 miljoen SUV’s rond op de aardbol, momenteel zijn dat er meer dan 200 miljoen. Zo’n 40 procent van de huidige autoverkopen betreft SUV’s. Volgens WWF heeft dit serieuze impact op het klimaat, natuurlijk omdat het meestal forse auto’s zijn die in het geval van de grote jongens een grote, vervuilende motor nodig hebben. Het verbannen van reclame op SUV’s moet in ieder geval voorkomen dat we ze door de strot gedrukt krijgen. Wellicht dat je dan een sedan of stationwagon overweegt.