De Golf R Variant is heel zeldzaam #MijnAuto

Een Golf 7 R Variant zie je niet vaak.

Een hatchback R? Prima. Maar een R Station is zeldzaam. Tom is al jaren “VAG for life” en dit is inmiddels zijn vierde Golf R. Hij begon ooit met een 1.4, daarna een TDI, maar uiteindelijk kwam hij steeds weer terug bij de R. Deze is een 7R Variant in Lapis Blue, met panoramadak, leer en groot scherm — precies zoals hij ’m wilde.

Standaard was niet genoeg. Dus er kwam een stage 1 tune op de bekende EA888-motor. Maar het project is nog niet klaar. Er ligt al een KW V1 schroefset klaar en er komt een set gesmede 20-inch velgen onder. Lekker bezig!

