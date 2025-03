Trol: Renault Kangoo in gratis Gran Turismo 7 update

Je vraagt je soms af wat die Japanners roken, nu de Renault Kangoo naar Gran Turismo 7 is gekomen.

Polyphony Digital, de maker van de Gran Turismo-games, doet alles net even anders. Geregeld wordt de game Gran Turismo 7 van updates voorzien. Gamers krijgen onder meer gratis auto’s. Altijd mooi meegenomen natuurlijk.

Je zou misschien verwachten dat dit puike racers zijn om los te laten op een circuit als Suzuka of Spa. Maar bij Polyphony Digital hebben ze geregeld de lolbroek aan. In een voorgaande gratis update maakte een Unimog deel uit van een downloadpakket (DLC), dit keer hebben ze gekozen voor een Renault Kangoo. Say what?

Renault Kangoo in Gran Turismo 7

Update 1.57 in Gran Turismo 7 bevat naast drie nieuwe auto’s ook nieuwe uitdagingen, races en verbeteringen. Naast de Renault Kangoo komen deze twee andere auto’s naar de game middels een gratis update:

Renault Kangoo 1.4 (2001)

Aston Martin Vantage (2018)

Mazda CX-30 X Smart Edition (2021)

De Aston Martin is cool natuurlijk, maar de Mazda is ook weer zo’n typische auto. Ik moet de eerste Gran Turismo 7-gamer nog tegenkomen die zegt dat hij of zij een Mazda CX-30 wil hebben in het racespel.

De GT Cafe krijgt een Extra Menu met Suzuki als thema. In dit menu moet je de Jimny Sierra, de Vision GT en de Escudo Pikes Peak verzamelen. Er zijn tevens drie nieuw races:

FF Challenge 450 voor Japanse auto’s op Tokyo Expressway

European Clubman Cup 600 op Deep Forest Raceway

Sunday Cup op Brands Hatch Indy

Voor de fotoliefhebbers. Er is een nieuwe Scapes-locatie in vorm van de Faroe Eilanden. Deze locatie brengt 39 plekken met zich mee waar jij je virtuele auto in deze echte omgeving op de gevoelige plaat kan vastleggen.

Een mooi onderdeel van update 1.57 is een uitbreiding van Sophy. Het slimme AI-systeem die virtuele tegenstanders in de game echter doet aanvoelen. Je kunt Sophy nu inzetten bij het maken van Custom Races. Daarbij mag je zelf bepalen welke auto je Sophy-tegenstander rijdt.

De gratis Gran Turismo 7 Update 1.57 is vanaf aanstaande donderdag te downloaden op je PlayStation.