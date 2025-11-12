Grootste Gran Turismo 7-update ooit komt eraan! Dit verandert er

Eindelijk wordt de racesimulatie weer interessant.

Zet je gezin maar vaarwel. Vertel ze dat ze lekker bij opa en oma Sinterklaas, Kerstmis, oud & nieuw en alle daaropvolgende feestdagen mogen vieren. Papa moet namelijk aan het werk. En wel achter het racestuurtje. Op 4 december brengt Polyphony Digital een update uit voor het racespelletje Gran Turismo 7 die de game eindelijk weer interessant maakt.

De afgelopen maanden werd GT7 om de haverklap aangevuld met setjes nieuwe auto’s en wat extra circuits, maar die toevoegingen ken je inmiddels wel. Ik bedoel: wie sluit zijn PlayStation nou aan om virtueel met een RAV 4 te rijden? Maar dankzij het Power Pack heb je wel een goede reden om weer te gaan simmen.

Power Pack DLC

Laten we met het minder leuke nieuws beginnen. De grote GT7-update is een DLC, wat wil zeggen dat je ervoor moet dokken. Het is nog niet bekend wat je voor de DLC gaat betalen. Wat houdt de Power Pack-update dan in? Kortgezegd krijg je er een gamemode bij. Je herkent het spelgedeelte aan het slagschip hieronder.

Wanneer je de boot hebt geselecteerd en aangeklikt, kom je in een nieuw speltype met maar liefst vijftig nieuwe single player races verspreid over twintig categorieën. Tijdens deze races strijd je tegen de nieuwste versie van de AI-coureur, Gran Turismo Sophy 3.0. Alleen gamers met de DLC kunnen tegen deze AI racen. Tevens belonen de makers je met 5.000.000 gamecredits.

24 Uur van de Zolderkamer

Maar het allerdikste aan de grote update van het racespel is de terugkeer van 24-uursraces. Je wordt helemaal in het racegeweld gezogen doordat je niet alleen de race rijdt, maar ook trainingstijd krijgt én je moet kwalificeren. Dat doe je niet alleen bij de races van een dag lang, maar ook bij de andere Power Pack-races.

Helaas voor sloebers die net als ik nog op de oude PlayStation 4 gamen: de Power Pack-update is alleen voor de PS5. Stuur dus dit artikel door naar je maatje met een PS5, plan een weekendje vrij en los elkaar af tijdens een virtuele 24-uursrace.