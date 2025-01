Ford onder de loep vanwege fatale ongelukken met Mach-e

Niet alleen Tesla, maar ook Ford wordt nu onderzocht vanwege de (on)veiligheid van de automatische piloot.

We hebben al vaak geschreven over dodelijke ongelukken met Tesla’s Autopilot c.q. Full Self-Driving. Niet geheel onterecht, want Tesla’s zijn het vaakst betrokken bij dodelijke ongelukken in de VS. Dat betekent niet dat Tesla het enige merk is met deze problemen.

De NHTSA, de Amerikaanse instantie die gaat over de verkeersveiligheid, doet nu ook onderzoek naar de Ford Mustang Mach-e. Die heeft ook een soort Autopilot, maar dat heet dan BlueCruise. Dit gaat verder dan de gebruikelijke adaptive cruise control: je kunt op specifieke stukken snelweg handsfree rijden. In Nederland is dit sinds vorig jaar beschikbaar.

Nu zijn er enkele dodelijke ongelukken gebeurd met een Mustang Mach-e en de NHTSA vermoedt dat het BlueCruise-systeem hier deels de schuld van is. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid nog te allen tijde bij de bestuurder, maar het kan geen kwaad om dit uit te zoeken.

Volgens de NHTSA zijn er problemen met het detecteren van stilstaande voertuigen, vooral bij snelheden boven de 100 km/u. Met dergelijke snelheden op een stilstaande auto klappen is nu juist het laatste wat je wil.

Het onderzoek werd vorig jaar al gestart, maar is nu opgeschaald naar een ’technische analyse’. Dat betekent dat er dus reden is voor een diepgravend onderzoek. Potentieel kan dit resulteren in een terugroepactie (al dan niet over-the-air).

Als je zelf in een Mustang Mach-e rijdt hoef je je geen zorgen te maken. Zolang je maar gewoon op blijft letten.

Via: Autoblog.com