Yamaha, Honda en Kawasaki nemen dit mee naar de Tokyo Motor Show 2019

Ja, ook voor de motorfietsen is de thuiswedstrijd van de grote Japanse merken belangrijk. Naar goed recept maken ze van tevoren het meeste van wat ze meenemen al bekend.

Op zich niet verkeerd dat je als buitenlandse journalist niet hoeft te wachten op de speech van een enorm inspirerende topman van een concern. Zo eentje die in steenkolen-Engels, of erger nog zijn eigen taal, jou vertelt dat de motorfiets onder het kleedje echt heel bijzonder is. Precies dat staat ons wel te wachten natuurlijk over enkele weken wanneer de deuren van de beurs in Milaan opengaan.

Voor de 46e Tokyo Motorshow die net ervoor wordt gehouden, vanaf 24 oktober is echter al veel van het nieuws bekend. We maken een rondje langs de Japanse velden.

Kawasaki: (Naked) Z H2

Kawa is al een aantal weken aan het ‘teasen‘ geslagen en komt er rond voor uit dat er op 23 oktober een nieuwe ‘Supercharged’ toevoeging komt onder het H2 label. Na de ‘supersporter’ en de tourversie daarvan (H2 SX), komt er nu dus een ‘naked’ die boven de Z1000 komt. Die laatstgenoemde is nu de sterkste nakedbike in de range van Kawasaki met 142 pk. Of de ‘Z’ H2 dezelfde 231 pk krijgt als de overige H2 modellen kunnen we je na de onthulling vertellen.

Honda: CT125 concept



Ze noemen dit nog een concept, maar naar het schijnt is dealers al gevraagd of deze versie welkom is, de CT125. Zie het als een Honda Cub met lichte off-road aspiraties. Niet dat je er direct mee aan de start zult verschijnen van de lokale enduro of cross, maar dat doe je met de meeste Scramblers ook niet natuurlijk. In Nederlandse ogen wellicht een komisch model maar vergeet niet dat de Cub wereldwijd al tientallen jaren een belangrijk model is voor Honda en modellen in dezelfde geest zijn potentieel dus best-sellers.

Hij ziet er in ieder geval wel uit alsof je er een akkertje mee kunt afsteken op weg naar de buurtdisco. Het zwaardere spul bewaart Honda hoogstwaarschijnlijk toch voor de Europese markt en dus de onthullingen in Milaan.

Yamaha: E01 en E02



Ook Yamaha gooit het voor de Aziatische show voornamelijk op de ‘lichtere’ modellen. Deze keer in de vorm van 2 elektrische scooters. De E01 is een concept dat een vergelijkbare poweroutput moet hebben als een 125cc scooter. De E02 zou een scooter voor de Amsterdamse markt kunnen zijn doordat hij te vergelijken moet worden met een 50cc krachtbron. Elektrisch dus, maar allebei nog in het concept stadium.



Verder neemt Yamaha concepten mee op veel verschillende vlakken. Van autonome helicopters (!) tot aan elektrische rolstoelen en elektrische scootmobielen.

Het wordt pas spannend in Milaan?

De eerste beursronde lijkt dus qua spektakel naar Kawasaki te gaan! Natuurlijk wordt er zoals elk jaar wederom gesproken over een nieuwe revolutionaire Honda Fireblade / CBR1000RR . Maar dat zou zomaar ook wel eens wederom NIET kunnen gebeuren. Wat voor de EICMA in Milaan al wel tussen de regels aangekondigd is door de Japanners, is een derde versie van de Kawasaki W800, naast de bestaande (zie onder). Een Kawasaki Sales directeur verklapte dat onlangs al in het Italiaanse magazine Motociclismo. De beursnieuws weken zijn officieel begonnen. Laat hieronder eens weten wat jij hoopt dat er in Tokyo en Milaan op de beurs te vinden zou moeten zijn aan nieuws!