Schumacher: “Ik ben klaar voor de F1”

Maar is de F1 klaar voor Mick?

Het F1 seizoen kent dit jaar nog vier races, maar in de Formule 2 wordt er nog maar één weekend geracet. Net als in de F1 is de spanning er echter al een beetje af, want Nyck de Vries heeft met nog een weekend voor de boeg de titel inmiddels veiliggesteld. De kampioen promoveert echter niet naar de F1 volgend jaar en het is nog de vraag of dat wel geldt voor runner up Nicolas Latifi. De Canadees heeft een voetje tussen de deur bij Williams, maar promotie naar de koningsklasse is nog niet zeker. Vooral niet als Nico Hulkenberg besluit dat hij toch echt in de F1 wil blijven en voor een appel en een ei bij zijn oude team gaat rijden.

Zo kan het best gebeuren dat er dit jaar helemaal niemand doorstroomt vanuit dé opstapklasse der opstapklasses, wat natuurlijk een beetje een aanfluiting is voor het hele kampioenschap. Maar heel misschien kan Mick Schumacher de kastanjes uit het vuur halen voor de F2. De ‘zoon van’ heeft zoals iedereen weet een link met Ferrari en kan potentieel aanspraak maken op een zitje bij Alfa Romeo. Mick zelf, die eerder vaak liet weten de tijd te willen nemen voor zijn pad richting de F1, laat het ‘Muricaanse AutoWeek weten dat hij nu wel klaar is voor de stap:

I feel ready. If you arrive into Formula 2, most of the people here would say that they are ready. Obviously a year in F2 where you learn a lot about tires and stuff helps you for F1, but that doesn’t mean that you will automatically do a good job because there are a lot of different things in F1 that affect your position. I guess that if you get the chance, you take it. Maybe it makes more sense to stay another year in Formula 2 and do a good job, but that doesn’t mean that there will be any seats in F1 open, and you could be sitting there with nothing to drive. It is a bit like the sport choosing you rather you choosing the sport. If the chance comes, I will take it. Right now, I’m thinking about F2. We’re here, and that is what I focus on, but I dream about F1.

Met deze Kampfansage uit de weg geruimd is het natuurlijk wel even nodig Micks F2 prestaties van dit jaar te bekijken. En als we eerlijk zijn: het is niet direct zo dat Schuey junior het Ferrari/Alfa Romeo onmogelijk heeft gemaakt hem nog minimaal een jaar te passeren voor een zitje. Highlight van Micks seizoen is een overwinning in de sprintrace in Hongarije, die grotendeels te danken is aan de reverse grid die de F2 kent voor de races op zondag. Voor de rest zat er meestal niet meer in dan hier en daar wat puntjes sprokkelen voor de F3 kampioen van vorig jaar.

Een gokje op Mick is dan ook niet direct waarschijnlijk, vooral niet als Antonio Giovinazzi zijn redelijk goede tweede seizoenshelft (in vergelijking met Kimi) een vervolg kan geven. Aan de andere kant: Der Michael kwam ook pas écht tot zijn recht in de F1. Het is alleen de vraag of teambazen zoals Toto Wolff, French Toast en Frédéric Vasseur niet alleen in woord, maar ook in daad willen laten blijken dat ze vertrouwen hebben in de kwaliteiten van de jonge Duitser.