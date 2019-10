Autoblog Gemist: de 7 video’s van deze week

Veel elektrische auto's deze week, maar ook V8 power én een klassieker.

Zondag: Range Rover 5.0 V8 Supercharged vs P400e vs Jaguar I-PACE

In deze vergelijking pakken we drie verschillende auto’s. Een conventionele Range Rover 5.0, een plug-in hybride in vorm van de P400e en vervolgens de volledig elektrische Jaguar I-PACE.



Maandag: 9 dingen Taycan

Een korte samenvatting met de belangrijkste feiten over de nieuwe Porsche Taycan.



Dinsdag: Peugeot e-208 rijtest

Volgend jaar brengt Peugeot de e-208 op de markt. Een auto die interessant zal worden voor de Nederlandse leaserijder, die geniet van 8 procent bijtelling met deze auto. De bijbehorende rijtest lezen kan hier.



Woensdag: Fiat 500e rij-impressie

De Fiat 500e is nooit officieel geleverd in Nederland. Via import-kanalen kan de elektrische Fiat echter gekocht worden. We gingen eens een stukje rijden met deze EV.



Donderdag: Volvo XC40

Alle Volvo modellen zijn er in een variant met een stekker, maar de XC40 wordt de eerste volledig elektrische Volvo. En dat met interessante specs.



Vrijdag: BMW M8 op het circuit

Wouter zit aan boord van een BMW M8 Competition met 625 pk en 750 Nm koppel. Hij kan het vermogen rustig loslaten, want de 8 Serie begeeft zich op het circuit.



Zaterdag: Mijn Auto Austin Mini 1000

De eerste én daily van Autoblog-lezer Thijs is deze klassieke Mini, een Austin Mini 100. Een auto die niet zonder avontuur komt, Casper ging er een rondje mee om de kerk.