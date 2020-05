Yes! Eerste beelden Nissan 400Z zijn hier

Eindelijk worden we verlost uit ons lijden. De eerste beelden van de Nissan 400Z zijn gelekt.

Afgelopen week gingen Wouter (@Wouter) en Martijn (@martijngizmo) op zoek naar de leukste en lekkerst klinkende cabrio voor 25.000 euro. Gelukkig benoemde Martijn de Nissan 370Z Roadster, want dat is in die prijsklasse de meest briljante keuze.

Nissan 370Z (Z34)

Veel vermogen, relatief betrouwbaar en lekker modern. Zeker omdat het huidige model nog in de prijslijsten staan. We zeggen bewust prijslijsten, want we kunnen ons niet voorstellen dat iemand nieuwe nu nog een 370Z gaat kopen. Het ding is namelijk gigantisch duur. Dat komt niet door Nissan, maar door de enorme lading BPM die erop zit.

Beelden!

Alhoewel, het licht wel een klein beetje aan Nissan, want als concurrenten wel schonere concurrenten kunnen maken, waarom lukt Nissan het dan niet? Het lijkt er gelukkig op dat Nissan weer plannen heeft om terug te komen. Nu waren er al geruchten, diverse uitspraken en veel wilde plannen, maar eindelijk hebben we iets concreets: beelden van de Nissan 400Z!

12 gloednieuwe Nissans

Nissan is van plan een hoop nieuwe modellen te gaan lanceren. In de komende anderhalf jaar komen er 12 gloednieuwe Nissans aan. In het filmpje met beelden zien we diverse Nissans voorbij komen. Het begint met de A (Ariya productiemodel) gaat vervolgens door naar Z, zoals je op de video kunt zien.

Amerikaanse markt

De meeste Nissans die je ziet zijn voor de Amerikaanse markt, of in elk geval niet voor Nederland. Denk aan de Armada, Fronter, Patfhinder en Terra. De Rogue (Qashqai), Note en Murano kunnen we wel verwachten.

Nieuwe Nissan Z (Z35)

Over de nieuwe Nissan Z (Z35) is nog niet heel erg veel bekend, behalve dat de motor een stuk schoner moet gaan worden. Het zal sowieso een achterwielaangedreven coupé worden en hopelijk ook een Roadster. Qua motor denk men aan de 4.0 V6 uit de Infiniti Q60S Red Sport met 400 pk. Dat zou mogelijk zijn, ware het niet dat die motor ook alweer een tijdje mee gaat. Dan zitten we alsnog met een mega bedrag aan BPM dat betaald dient te worden…