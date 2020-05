Getunede ABT e-Transporter is eerste getunede EV-bus

De ABT e-Transporter is sowieso een van de eerste getunede bedrijfswagen EV’s.

Vanochtend was waarde collega @RubenPriest nog druk in de weer met de eerste beelden en informatie over de volgende Transporter. Voor nu kijken wij nog even naar het huidige model. De humorist in ons zou zeggen dat het huidige model al sinds 1990 meeloopt. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar wel begrijpelijk.

Transporter tuningscene

Ten eerste lijken bestelwagens altijd op elkaar, ten tweede blijkt VW goed in de smaak te vallen, want de Transporter verkoopt altijd heel erg goed. Sterker nog, de markt voor Transporters is dermate groot dat er zelfs een heuse Transporter tuningscene is. Natuurlijk is ABT als grote speler in die markt aanwezig.

eTransporter

ABT denkt graag vooruit en heeft de eTransporter aangepakt. De elektrische Volkswagen bedrijfswagen is net als veel andere bedrijfswagen EV’s heel erg braaf. Gelukkig kan ABT daar het een en ander aan doen, middels deze getunede ABT e-Transporter.

Aero Package

Denk aan dikke bumpers, grote velgen en een goede verlagingskit. In dit geval lijkt de verlaging wel mee te vallen op deze getunede ABT e-Transporter, maar is de auto wel voorzien van ABT bumpers en ABT sideskirts. Ook zien we de bekende ABT velg, die iets minder kolossaal lijkt te zijn dan normaal. Ze meten alsnog 20″ in diameter en zijn 9″ breed. Uiteraard is deze wel zwart gespoten.

Schaeffler

Dat ABT zich bezighoudt met de eTransporter 6.1 is niet gek, want ABT is officieel partner van Volkswagen met de Transporter EV, samen met de Schaeffler groep. Die laatste naam is de specialist op het gebied van elektromotoren en accu’s. Schaeffler helpt het ABT team in de Formule E en Schaeffler was ook het brein achter deze krankzinnig snelle Audi RS3.

Tergend traag

Ondanks dat we de goede bedoelingen van deze getunede ABT e-Transporter kunnen waarderen, moeten deze drie grootheden wel even beter hun best gaan doen. Er wordt trots vermeld dat de accu slechts 333 kilogram weegt. Dat valt behoorlijk mee, maar vergeet niet dat de topsnelheid 90 of 120 km/u is (je kan kiezen). Dientengevolge merk je dat ook in de actieradius, want die bedraagt respectievelijk 138 of 105 km. Slechts 90 km/u in een getunede bus, ergens klopt dat gewoon niet.

Prijzen

Dat is volgens de WLTP, dus in het echt mag je blij zijn dat je de 100 kilometer haalt in het echt. Je hebt zo’n kekke getunede ABT e-Transporter bus voor 44.990 euro in Duitsland, de afgebeelde personenuitvoering is iets duurder met 49.623 euro. De luxe ABT eTransporter Caravelle Comfortline is het duurste: 56.475 euro.