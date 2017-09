Yes! Er komt ontzettend veel nieuw asfalt bij in 2018

Er wordt de komende jaren flink veel geld gepompt in 's lands infrastructuur. Er komen bijvoorbeeld meer treinen et cetera. Maar vergeet de nonsens om de milieulobby blij te maken, want er komt ook iets waar we daadwerkelijk wat aan hebben: meer asfalt!

De overheid gaat Limburg namelijk plat bombarderen om er parkeerplaatsen te maken. Nee gebbetje natuurlijk, maar ons wegennet wordt wel uitgebreid met 268 kilometer aan nieuwe rijstroken in 2018. In het bericht van de rijksoverheid moet je even oppassen niet te struikelen over woorden als ‘duurzaamheid’, ‘intercity’s’ en ‘klimaatakkoord van Parijs’, maar als je daar in slaagt valt er goed nieuws te lezen.

Er wordt volgend jaar 6,2 miljard geïnvesteerd in infrastructuur en daarvan gaat slechts 3,6 miljard naar inefficiënties (lees: het OV) ten gevolge van het poldermodel en de ambtelijke molen. Dat wil zeggen dat er nog 2,6 miljard keiharde Ekkermannen over zijn die direct ten goede komen aan extra habitat voor onze heilige koeien. Minister Melanie zegt er dit over:

We investeren in 2018 weer fors in onze wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. Dit is nodig om de groeiende economie van Nederland te ondersteunen en dit doen we op een duurzame manier, zo goed mogelijk ingepast in de omgeving.

Grote wegprojecten waaraan in 2018 gewerkt wordt zijn de Rijnlandroute, de Rotterdamsebaan, de projecten Zuidasdok, de A10-knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel, de A1 Apeldoorn – Azelo en de A15 Papendrecht – Sliedrecht.

Daarnaast worden nieuwe weggedeelten opengesteld, waaronder de delen van de verbrede snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere, de N18 Varsseveld – Enschede en de A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Bunschoten.

Dat wordt dus lekker doorscheuren in 2018. Hoop dat de recente financiële meevallers in de staatskas ook betekenen dat de CO2-tax beperkt wordt zodat we voor het scheuren ook een lekker nieuw scheurijzer met veel cilinders kunnen kopen, zal echter wel ijdel zijn. Maar ach, je kan niet altijd alles hebben…