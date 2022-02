Formule 1 schiet deelname nieuw team direct af

De Formule 1 schiet gewoon even binnen een dag de deelname van een potentieel nieuw team af. That escalated quickly.

Michael Andretti zit kennelijk op hete kolen om zo snel mogelijk de sport te betreden die hij in 1993 als coureur nog zo snel mogelijk wilde verlaten. Zoals bekend deed de zoon van legende Mario Andretti in 1993 eventjes mee in de F1 en niet eens met de slechtste auto. De Amerikaan was namelijk de teammaat van een zekere Ayrton Senna bij McLaren.

Zware Braziliaanse kluif

De auto was niet slecht, maar zijn teammaat dus ook niet echt. Het bleek een zware kluif voor Andretti om zich staande te houden naast Ayrton, die dat jaar misschien wel zijn beste seizoen afwerkte, onder andere met de legendarische overwinning op Donington Park. Andretti hield het nog geen jaar vol en maakte al snel weer de oversteek terug over de plas, waar hij eerst als coureur en daarna als teambaas een plekje vond in de CART-Serie (later IndyCar). Wel pakte hij overigens in zijn laatste race voor McLaren nog even een podiumpje mee op Monza. Wellicht is het een gevalletje ‘wat had kunnen zijn’.

Mario staat achter Michael

Hoe dan ook wil Andretti nu, zo’n dertig jaar na dato, opnieuw de koningsklasse bestormen, zoveel is duidelijk. Dat gaat dan natuurlijk niet meer om een rol als coureur, maar om een plekje als teameigenaar/teambaas. Vorig jaar probeerde Michael al het team van Alfa Romeo te kopen. Dat liep echter stuk op een geldkwestie. Gisteren kwam echter opeens het nieuws naar buiten dat Andretti een geheel nieuw F1 team aan de start wilde brengen vanaf 2024. Vader Mario, wereldkampioen van 1978, gooide er een ronkende aanbeveling van zijn zoon uit via Twitter.

Michael has applied to the FIA to field a new F1 team starting in 2024. His entry, Andretti Global, has the resources and checks every box. He is awaiting the FIA's determination. — Mario Andretti (@MarioAndretti) February 18, 2022

Financieel interessant

Het budgetcap maakt het in zekere zin interessanter voor partijen om in te stappen in de sport en mee te liften op de groeiende populariteit. Steeds meer inkomsten, minder uitgaven, je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te weten wat dat betekent. Voor de fans zou het eigenlijk ook wel leuk zijn om voor het eerst sinds 2016 weer meer dan 20 auto’s op de grid te hebben. Doch de FIA heeft in recordtijd koud water op deze bespiegelingen gegooid. The Race bericht dat de FIA op navraag heeft laten weten:

The FIA is not currently in a position to consider or comment on any expressions of interest or applications received from potential new entrant teams in respect of the FIA Formula One World Championship. De FIA, houdt wel van koude douches uitdelen

Tijd voor nieuwe gelukszoekers?

Het is op zich wel een interessant gegeven, daar Andretti 200 miljoen Dollar zou moeten neertellen om überhaupt een plekje te bemachtigen. Deze Dollars zouden dan onder de tien bestaande teams verdeeld worden, daar zij vanaf dat moment ook de inkomsten met het nieuwe team zouden moeten delen. Maar kennelijk heeft de FIA of hebben de teams hier voorlopig geen zin in. Jammer? Of heb jij geen zin in meer potentiële gelukszoekers en knakenteams op de grid?