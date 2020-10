Yes! Pagani Huayra krijgt alsnog atmosferische motor - Autoblog.nl

Met de Pagani Huayra R wordt het grootste gemis van de Huayra hersteld.

De Pagani Zonda is voor aardig wat mensen de ultieme droomauto. Daar zijn twee hoofdredenen voor. Ten eerste heeft de auto een uniek buitenaards design. Ten tweede beschikt de auto over een fenomaal klinkende ongeblazen V12. Ondanks het feit dat Bugatti en Koenigsegg aanzienlijk snellere auto’s wisten te bouwen, was de Zonda daardoor minstens zo begeerlijk.

In 2011 werd de Zonda opgevolgd door de Huayra. Dit was qua uiterlijk absoluut geen teleurstelling. Horacio wist opnieuw een waar kunstwerk neer te zetten. Helaas wist de auto niet op alle fronten de Zonda te overtreffen of te evenaren. De atmosferische V12 maakte namelijk plaats voor een bi-turbo V12. Het geluid van de Huayra valt daarom helaas in het niet bij de Zonda. Wat je dus eigenlijk zou willen is het uiterlijk van een Huayra met de motor van een Zonda.

Gelukkig heeft Horacio Pagani goed nieuws voor ons. Het meesterbrein achter de Zonda en de Huayra kondigt namelijk de Huayra R aan en verklapt meteen dat deze een atmosferische motor krijgt. Volgens Horacio gaat het om een nieuw blok dat speciaal voor deze auto ontwikkeld is. Dat klinkt veelbelovend.

Ervan uitgaande dat Pagani qua naamgeving dezelfde logica aanhoudt als bij de Zonda, wordt de Huayra R een circuitmonster. We hadden al extreme versies van de Huayra gezien in de vorm van de BC en de gelimiteerde Imola, maar deze waren beide nog straatlegaal. Dat zal voor de Huayra R hoogstwaarschijnlijk niet gelden.

2009: Zonda R

2013: Zonda Revolucion

De Zonda R was namelijk de circuitversie van de Zonda. Dit 1.070 kg wegende racemonster beschikte over de V12 van een ander racemonster: de CLK-GTR. Met 750 pk was het de krachtigste en snelste versie van de Zonda. De auto wist zelfs een Ringrecord te pakken. In 2013 kwam er een nog snellere versie: de Zonda Revolucion. Dit was een geüpgradede Zonda R, die over 800 pk beschikte.

We zijn zeer benieuwd waar Horacio nu mee op de proppen komt, maar we zullen nog even met z’n allen geduld moeten hebben tot 12 november. Dan vindt namelijk de Autostyle Design Competition plaats en van deze gelegenheid zal Pagani gebruik maken om de Huayra R te onthullen.

Headerfoto: de Huayra Imola