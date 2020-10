Ook Lamborghini gaat meedoen aan de speedster-hype - Autoblog.nl

De speedster is helemaal hot, dus Lamborghini is ook van de partij.

Een supercar zonder dak en zonder voorruit: veel onpraktischer gaat het niet worden. Tot voor kort was de SLR Stirling Moss zo’n beetje de enige voorruitloze supercar. Sinds kort is er echter een heropleving van dit soort auto’s. Kort na elkaar presenteerden zowel Ferrari als Aston Martin en McLaren een speedster.

Het lijkt erop dat nu ook Lamborghini een graantje mee wilt pikken. Ze delen vanavond op hun social media namelijk een foto van een gecamoufleerde auto die het zonder dak een voorruit moet stellen. Ze delen daarbij verder geen info, alleen de tekst: Attenzione macchina veloce aperta. Dat betekent letterlijk: opgelet, snelle open auto. Daar worden we dus niet veel wijzer van.

Het enige dat we dus kunnen doen is de afbeelding aan een nadere inspectie onderwerpen. De basis van de auto is duidelijk: de Aventador. Het leek bijna onmogelijk om de Aventador nog verder uit te melken, maar Lamborghini is dus nog steeds niet klaar met het model. Desondanks is het niet simpelweg een Aventador SVJ die van zijn dak en voorruit zijn ontdaan. De spoiler lijkt bijvoorbeeld sterk op die van de SC18, terwijl de achterlichten van de Sián afkomstig lijken te zijn.

Het is niet de eerste keer dat Lamborghini een speedster bouwt op basis van de Aventador. In 2012, voordat het echte uitmelken begon, bouwden ze namelijk al de Aventador J. Dit was een one-off die €2,1 miljoen moest kosten. Het is dus mogelijk dat het hier weer om een one-off gaat. Het zou echter ook zomaar kunnen dat Lamborghini de auto in een gelimiteerde oplage gaat bouwen. Van een one-off zullen ze namelijk niet zo snel een teaser de wereld insturen.

Ook al wordt deze Speedster in een beperkte oplage gebouwd, dan is het nog maar de vraag of we hem ooit op de openbare weg gaan zien. De afbeelding is namelijk gedeeld via de kanalen van Squadra Corse, de raceafdeling van Lamborghini. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat het net als de Essenza SCV12 om een circuitauto gaat.